AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере. Программа обладает специально разработанным алгоритм быстрого поиска дублирующихся файлов любого типа - текст, изображения, музыка, фильмы и т.д.

Задайте диски или папки для анализа, и мощная поисковая система за считанные секунды обработает целые гигабайты информации, находя дубликаты по следующим критериям: имя файла, расширение файла, размер файла, содержимое файла, дата последнего изменения, дата создания, атрибуты файла и его месторасположение. Когда дубликаты определены, с каждым из них можно детально ознакомиться и открыть. Те найденные копии, которые только бесполезно занимают место на компьютере, могут сразу же быть удалены прямо из интерфейса программы.

С приложением AllDup Вы сможете навести порядок на своих дисках, освободив дополнительное пространство и избавившись от ненужных мусорных копий файлов.