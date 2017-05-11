AllDup для Windows

AllDup 4.0.23

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Описание AllDup 4.0.23Описание   Скачать AllDup 4.0.23СКАЧАТЬ (6,39 Мб) Скриншоты AllDup 4.0.23Скриншоты (5)   Статистика AllDup 4.0.23Статистика   Отзывы о AllDup 4.0.23Отзывы (1)  
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AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере. Программа обладает специально разработанным алгоритм быстрого поиска дублирующихся файлов любого типа - текст, изображения, музыка, фильмы и т.д.

Задайте диски или папки для анализа, и мощная поисковая система за считанные секунды обработает целые гигабайты информации, находя дубликаты по следующим критериям: имя файла, расширение файла, размер файла, содержимое файла, дата последнего изменения, дата создания, атрибуты файла и его месторасположение. Когда дубликаты определены, с каждым из них можно детально ознакомиться и открыть. Те найденные копии, которые только бесполезно занимают место на компьютере, могут сразу же быть удалены прямо из интерфейса программы.

С приложением AllDup Вы сможете навести порядок на своих дисках, освободив дополнительное пространство и избавившись от ненужных мусорных копий файлов.

Скриншоты AllDup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

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Отзывы о программе AllDup

(ерж про AllDup 3.4.24 [16-04-2015]

На сайте разработчика данная версия программы датируется летом 2013 года, там есть и её портативная версия (кому это интересно).
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