USB Block для Windows

USB Block 1.7.3.0

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Описание USB Block 1.7.3.0Описание   Скачать USB Block 1.7.3.0СКАЧАТЬ (4,61 Мб) Скриншоты USB Block 1.7.3.0Скриншоты (3)   Статистика USB Block 1.7.3.0Статистика   Отзывы о USB Block 1.7.3.0Отзывы (0)  
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USB Block - предотвратите кражу и утечку важных данных, файлов и документов с таких съемных устройств как USB-накопители, CD/DVD-диски, сетевые компьютеры и т. д. Заблокировав все носители информации или какой-то в отдельности, Вы защитите свои конфиденциальные и приватные данные, даже если кто-то попытается ими воспользоваться в Ваше отсутствие.

При первом запуске Вам надо придумать надежный пароль, по которому будет осуществляться доступ к настройкам приложения. Для доверенных устройств можно создать белый список, тогда они не будут блокироваться, а Вы сможете полноценно воспользоваться всеми данными. При этом, если будет использоваться несанкционированное устройство, то без правильного ввода пароля оно не подключится.

Интерфейс программы выполнен в стильной графической оболочке, разрешать/отключать устройства можно в один клик, есть удобная система отчетов. В общем, благодаря этой программе Вы сможете максимально защитить свою личную и секретную информацию на съемных носителях без сложных настроек буквально в несколько простых шагов.

Скриншоты USB Block:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программы25 использований
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 817
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе USB Block

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