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Симулятор Верховная Рада для Android

Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для Android

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Описание Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для AndroidОписание   Скачать Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для AndroidСКАЧАТЬ (17,25 Мб) Скриншоты Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для AndroidСтатистика   Отзывы о Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для AndroidОтзывы (0)  
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Симулятор Верховная Рада - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой сборник самых интересных, неповторимых, комичных и порой странных высказываний депутатов Верховной Рады Украины. Наслаждайтесь, анализируйте, делайте выводы. В будущем будет добавлено поле для ввода, для того, чтобы каждый мог добавить своего любимого политика и его крылатую фразу. Сейчас это можно делать в комментариях.

В приложении представлены такие персонажи как Олег Ляшко, Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Янукович, Азаров и другие. Почувствуйте себя в зале Верховной Рады Украины.

Что нового в Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для Android?

Добавлены следующие фразы политиков:

  • Янукович: "Елка".
  • Ляшко: "Скотинякы".
Скриншоты Симулятор Верховная Рада:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 376
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Симулятор Верховная Рада

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