Evernote 7.12 для Android Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех Frog reminder 1.3 для Android Frog reminder - живые обои в виде лягушки, которая держит стикер с напоминанием. Добавить заметку можно с помощью двойного "клика" на листике. Настройки приложения White Board 1.1.7 для Android White Board - эта программа позволяет рисовать на экране смартфона как на простом листе бумаги. В настройках можно выбрать цвет кисти, фона, а также толщину кисти

Быстрый блокнот 2.0.9 для Android Быстрый блокнот - небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой простую в использовании записную книжку для создания быстрых заметок и Note Everything 4.2.11 для Android Note Everything – блокнот с возможностью составлять голосовые заметки, текстовые и нарисованные от руки. Сохраненные заметки можно сортировать по папкам, сохранять TidaMemos 1.23 для Android TidaMemos - приложение для создания различных заметок. Вы можете использовать камеру смартфона чтобы сделать фото, написать пару строк на изображении и отправить