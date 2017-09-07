Evernote 7.12 для Android
Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех
Frog reminder 1.3 для Android
Frog reminder - живые обои в виде лягушки, которая держит стикер с напоминанием. Добавить заметку можно с помощью двойного "клика" на листике. Настройки приложения
White Board 1.1.7 для Android
White Board - эта программа позволяет рисовать на экране смартфона как на простом листе бумаги. В настройках можно выбрать цвет кисти, фона, а также толщину кисти
Быстрый блокнот 2.0.9 для Android
Быстрый блокнот - небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой простую в использовании записную книжку для создания быстрых заметок и
Note Everything 4.2.11 для Android
Note Everything – блокнот с возможностью составлять голосовые заметки, текстовые и нарисованные от руки. Сохраненные заметки можно сортировать по папкам, сохранять
TidaMemos 1.23 для Android
TidaMemos - приложение для создания различных заметок. Вы можете использовать камеру смартфона чтобы сделать фото, написать пару строк на изображении и отправить