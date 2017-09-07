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Google Рукописный ввод для Android

Google Рукописный ввод 1.7.1 для Android

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Описание Google Рукописный ввод 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Google Рукописный ввод 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (14,52 Мб) Скриншоты Google Рукописный ввод 1.7.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Google Рукописный ввод 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Рукописный ввод 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Рукописный ввод - приложение от Google, позволяющее вводить текст и некоторые символы от руки с помощью стилуса. Эта программа может распознавать и печатные и прописные буквы на более чем 80 языках и в 20 различных начертаниях. Google Рукописный ввод призвано облегчить набор текста, став неплохим дополнением к обычному и голосовому набору символов. Особенно это приложение полезно для ввода трудно набираемых на стандартной клавиатуре символов, таких как иероглифы.

Распознавание вводимых знаков достаточно точное, и даже если у Вас не каллиграфический почерк, то эта программа сможет справиться и с такой проблемой. Что интересно, Google Рукописный ввод умеет распознавать и смайлики - попробуйте нарисовать характерную рожицу и удивитесь результату.

Основные особенности приложения:

  • Эффективное дополнение к печатному и голосовому вводу.
  • Возможность рисовать смайлики от руки.
  • Простой ввод на языках, для которых неудобна обычная клавиатура.
  • Высокое качество распознавания даже самых неразборчивых почерков.
Что нового в Google Рукописный ввод 1.7.1 для Android?
  • Распознавание следующих языков: гавайский, гэльский, западнофризский, казахский, корсиканский, люксембургский, самоанский, таджикский, узбекский, шона.
  • Более точное распознавания некоторых языков.
  • Новые смайлики.
  • Поддержка Android N.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Google Рукописный ввод:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Google Рукописный ввод

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