Alternate QR Code Generator 1.740 Описание СКАЧАТЬ ( 1,28 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Alternate QR Code Generator - простенький генератор QR-кодов для быстрого считывания информации мобильными устройствами. В изображении QR-символа удобно кодировать ссылки на сайты, номера телефонов, адреса электронной почты да и вообще любой произвольный текст. Alternate QR Code Generator позволяет не только получить соответствующую картинку, но также менять ее размер, цвет и уровень коррекции ошибок. Сформированный QR-код можно сохранить в виде изображений или скопировать в буфер обмена для использования в других программах. Продвинутые пользователи могут запускать программу из командной строки с помощью соответствующих параметров. Что нового в Alternate QR Code Generator 1.740?

Исправлены незначительные ошибки Скриншоты Alternate QR Code Generator: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 924 Разработчик Alternate Tools Последнее обновление 20.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Перекодировщики Отзывы о программе Alternate QR Code Generator Admin Отзывов о программе Alternate QR Code Generator 1.740 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости