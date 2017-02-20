Alternate QR Code Generator - простенький генератор QR-кодов для быстрого считывания информации мобильными устройствами. В изображении QR-символа удобно кодировать ссылки на сайты, номера телефонов, адреса электронной почты да и вообще любой произвольный текст.
Alternate QR Code Generator позволяет не только получить соответствующую картинку, но также менять ее размер, цвет и уровень коррекции ошибок. Сформированный QR-код можно сохранить в виде изображений или скопировать в буфер обмена для использования в других программах. Продвинутые пользователи могут запускать программу из командной строки с помощью соответствующих параметров.