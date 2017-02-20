Alternate QR Code Generator для Windows

Alternate QR Code Generator 1.740

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Описание Alternate QR Code Generator 1.740Описание   Скачать Alternate QR Code Generator 1.740СКАЧАТЬ (1,28 Мб) Скриншоты Alternate QR Code Generator 1.740Скриншоты (2)   Статистика Alternate QR Code Generator 1.740Статистика   Отзывы о Alternate QR Code Generator 1.740Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Alternate QR Code Generator - простенький генератор QR-кодов для быстрого считывания информации мобильными устройствами. В изображении QR-символа удобно кодировать ссылки на сайты, номера телефонов, адреса электронной почты да и вообще любой произвольный текст.

Alternate QR Code Generator позволяет не только получить соответствующую картинку, но также менять ее размер, цвет и уровень коррекции ошибок. Сформированный QR-код можно сохранить в виде изображений или скопировать в буфер обмена для использования в других программах. Продвинутые пользователи могут запускать программу из командной строки с помощью соответствующих параметров.

Что нового в Alternate QR Code Generator 1.740?
  • Исправлены незначительные ошибки
Скриншоты Alternate QR Code Generator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 924
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерекодировщики

Отзывы о программе Alternate QR Code Generator

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Отзывов о программе Alternate QR Code Generator 1.740 пока нет, можете добавить...

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