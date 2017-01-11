KVAD Photo Studio - отличный многофункциональный фоторедактор, сочетающий в себе простоту использования и богатый набор мощных инструментов для обработки изображений. С этим приложением каждый пользователь сможет превратить свои обычные фотографии в настоящие произведения искусства.

В KVAD Photo Studio можно использовать картинки, уже имеющиеся на Вашем устройстве, так и сделать интересный кадр и сразу же приступить к его редактированию. К вашим услугам более 150 уникальных фильтров, разбитых на отдельные категории: Простой тон, Старый стиль, Винтаж, Ломо, Летнее настроение и Арт. Отдельно стоит выделить Скетч фильтр, который позволят создавать уникальные картины карандашом. Кроме того, тут же Вы найдете дополнительно 70 удивительных эффектов: тень, ткани, акварель, ржавчина, рамка, царапины, свет, огонь, вода, сердце, кисти, шум и другие.

Конечно же присутствуют тут и такие классические инструменты для коррекции фото как авто-уровень, регулировка резкости, размытия, яркости, контраста, цветности и удаления эффекта красных глаз. Если есть лишние элементы на картинке, то их можно обрезать, также есть опция вращения и изменения размера самого изображения.

Если Вы решили, что это все, то глубоко заблуждаетесь: инструмент Линза поможет сделать удивительные виньетки, редактор Color Splash скомбинирует черно-белые фотографии с возможностью выделения цветом отдельных деталей для их выразительности, просто огромное количество рамок придаст Вашим работам изящества и завершенный вид - вот далеко не весь перечень доступных опций для индивидуальной обработки фотографии.

Если Вам необходим коллаж, то с приложением и это не проблема: более 100 разнообразных шаблонов с настройкой углов, ширины бордюра, заднего фона и возможности модифицировать сам шаблон по Вашему предпочтению.

Готовая работа сохраняется в 3-х форматах - малый, нормальный и большой. Кроме того, своим творением можно поделиться с друзьями и близкими людьми по электронной почте, SMS/MMS или Bluetoth. В общем, KVAD Photo Studio пожалуй одно из самых продвинутых приложений для редактирования изображений, которое рассчитано и предназначено как для начинающих любителей, так и для профессиональных фотографов, позволяя превратить Ваш смартфон или планшет в фантастическую фото студию.