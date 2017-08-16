Duplicate File Remover - мощная программа для поиска дублирующихся файлов на Вашем компьютере и съемных носителях. Программа снабжена очень качественным алгоритмом выявления дубликатов, с помощью которого проводится побайтный анализ файлов, что обеспечивает 100% точность при сравнении данных.

С помощью этого приложения Вы найдете копии любых типов форматов - текстовые документы, аудио и видео файлы, фотографии и др. Очень полезно, что для мультимедиа файлов в программе реализована поддержка анализа тэгов: "Artist", "Album", "Title" и "Comment". Также поиск поддерживает и сводку файла: заголовок, тема, категория и автор.

После сканирования Вам предлагается самому решить, что делать с найденными дубликатами. Их можно удалить, скопировать, перенести в другое место или оставить все без изменений. Даже если Вы случайно что-то куда-то переместили или удалили, то не переживайте - в программе хранится подробный лог-файл со всеми проведенными операциями.

Основные возможности Duplicate File Remover:

побайтовое ("Byte by Byte") сравнение файлов

поиск файлов с одинаковыми названиями, одинаковым содержимым и прочими параметрами

распознавание одинаковых мультимедийных файлов - видео, изображения, музыка (mp3, wma, ogg и других)

простой и интуитивный интерфейс, основанный на пошаговой работе

работа со сменными носителями

поддержка поиска дубликатов на сетевых дисках в локальной сети

поиск дубликатов по заданным параметрам (имя файла, размер, "byte by byte" и др.)

выбор отдельных папок для сканирования (без длительного поиска по всему носителю)

исключение важных папок из общего сканирования

распознавание скрытых папок Windows

подробные HTML-отчеты о проделанной работе

Таким образом, с Duplicate File Remover Вы определите бесполезно занимаемое пространство, уменьшить время на антивирусное сканирование, увеличение свободное место на ПК/ноутбуках/флешках, уменьшите время поиска файлов, избавитесь от проблем синхронизации и т.д.