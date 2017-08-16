Duplicate File Remover для Windows

Duplicate File Remover 3.10

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Описание Duplicate File Remover 3.10Описание   Скачать Duplicate File Remover 3.10СКАЧАТЬ (2,58 Мб) Скриншоты Duplicate File Remover 3.10Скриншоты (7)   Статистика Duplicate File Remover 3.10Статистика   Отзывы о Duplicate File Remover 3.10Отзывы (1)  
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Duplicate File Remover - мощная программа для поиска дублирующихся файлов на Вашем компьютере и съемных носителях. Программа снабжена очень качественным алгоритмом выявления дубликатов, с помощью которого проводится побайтный анализ файлов, что обеспечивает 100% точность при сравнении данных.

С помощью этого приложения Вы найдете копии любых типов форматов - текстовые документы, аудио и видео файлы, фотографии и др. Очень полезно, что для мультимедиа файлов в программе реализована поддержка анализа тэгов: "Artist", "Album", "Title" и "Comment". Также поиск поддерживает и сводку файла: заголовок, тема, категория и автор.

После сканирования Вам предлагается самому решить, что делать с найденными дубликатами. Их можно удалить, скопировать, перенести в другое место или оставить все без изменений. Даже если Вы случайно что-то куда-то переместили или удалили, то не переживайте - в программе хранится подробный лог-файл со всеми проведенными операциями.

Основные возможности Duplicate File Remover:

  • побайтовое ("Byte by Byte") сравнение файлов
  • поиск файлов с одинаковыми названиями, одинаковым содержимым и прочими параметрами
  • распознавание одинаковых мультимедийных файлов - видео, изображения, музыка (mp3, wma, ogg и других)
  • простой и интуитивный интерфейс, основанный на пошаговой работе
  • работа со сменными носителями
  • поддержка поиска дубликатов на сетевых дисках в локальной сети
  • поиск дубликатов по заданным параметрам (имя файла, размер, "byte by byte" и др.)
  • выбор отдельных папок для сканирования (без длительного поиска по всему носителю)
  • исключение важных папок из общего сканирования
  • распознавание скрытых папок Windows
  • подробные HTML-отчеты о проделанной работе

Таким образом, с Duplicate File Remover Вы определите бесполезно занимаемое пространство, уменьшить время на антивирусное сканирование, увеличение свободное место на ПК/ноутбуках/флешках, уменьшите время поиска файлов, избавитесь от проблем синхронизации и т.д.

Скриншоты Duplicate File Remover:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение в работе программыдоступна обработка файлов размером не более 1 Мб
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 928
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Duplicate File Remover

(ерж про Duplicate File Remover 3.6 [27-04-2015]

Года два назад пробовал эту программу, но так и не прижилась, так как достаточно неудобная в работе.
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