ElectroDroid - полезное приложение для всех радиолюбителей, которое предлагает пользователю широкий выбор инструментов и ряд справочников. С помощью программы можно определять цветовую кодировку резисторов, дросселей, чип-резисторов, рассчитывать отношение сопротивлений, заряд конденсатора, режима работы NE555, падения напряжения, мощности, аналого-цифрового преобразователя и пр.

Кроме этого ElectroDroid предлагает цоколевки всевозможных разъемов (USB, Serial, Parallel, Ethernet, RJ, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, VESA, Display Port, FireWire, Jack, RCA, XLR/DMX, ATX Power, PC Molex, EIDE, SATA, PS/2-AT, MIDI/Game port, Apple 30-pin, PDMI, OBD-II, 25-парный телефонный кабель и т.д.).

Также имеются встроенные справочники, как например таблицы сопротивлений, таблица стандартных резисторов и конденсаторов, маркировка конденсаторов, AWG и SWG размеры проводов, таблица ампеража, символы и сокращения, условные графические обозначения, приставки системы СИ и многое другое. Присутствует поддержка плагинов.