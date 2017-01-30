ElectroDroid для Android

ElectroDroid 4.3 для Android

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Описание ElectroDroid 4.3 для AndroidОписание   Скачать ElectroDroid 4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,53 Мб) Скриншоты ElectroDroid 4.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика ElectroDroid 4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о ElectroDroid 4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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ElectroDroid - полезное приложение для всех радиолюбителей, которое предлагает пользователю широкий выбор инструментов и ряд справочников. С помощью программы можно определять цветовую кодировку резисторов, дросселей, чип-резисторов, рассчитывать отношение сопротивлений, заряд конденсатора, режима работы NE555, падения напряжения, мощности, аналого-цифрового преобразователя и пр.

Кроме этого ElectroDroid предлагает цоколевки всевозможных разъемов (USB, Serial, Parallel, Ethernet, RJ, SCART, DVI, HDMI, S-Video, VGA, VESA, Display Port, FireWire, Jack, RCA, XLR/DMX, ATX Power, PC Molex, EIDE, SATA, PS/2-AT, MIDI/Game port, Apple 30-pin, PDMI, OBD-II, 25-парный телефонный кабель и т.д.).

Также имеются встроенные справочники, как например таблицы сопротивлений, таблица стандартных резисторов и конденсаторов, маркировка конденсаторов, AWG и SWG размеры проводов, таблица ампеража, символы и сокращения, условные графические обозначения, приставки системы СИ и многое другое. Присутствует поддержка плагинов.

Скриншоты ElectroDroid:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 3 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектроника, радио
 Программа ElectroDroid отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе ElectroDroid

Admin

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