Pocket Cache 1.5.0 для Mac
Pocket Cache – простая программа для защиты конфиденциальной текстовой информации. Это может быть что угодно: логины и пароли, регистрационные номера программ или
SplashID 4.16 для Mac
SplashID — программа для хранения и быстрого доступа к важной персональной информации, такой как логины, пароли, номера кредитных карт, пин-коды, номера страховок и
Wallet 3.0.2 для Mac
Wallet - кипер паролей от вебузлов, данных кредитных карточек, серийных номеров программного обеспечения и т.п. Типы хранимых данных можно создавать свои, так же
EverSave 1.0.1 для Mac
EverSave - утилита, которая предотвратит потерю данных даже в тех приложениях, в которых функция автосохранения не реализована. В зависимости от настроек
iSteg 1.5 для Mac
iSteg позволяет прятать текстовые послания в графическом файле. Вам достаточно указать графический файл, фото вашей собаки, к примеру, и текстовый файл с важным
Concealer 1.0.8 для Mac
Concealer - программа которая скрывает от посторонних глаз, ваши секретные данные. Такие как: номера кредиток, коды лицензий на программное обеспечение, пароли,