Adguard для Mac

Adguard 1.5.0 для Mac

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Описание Adguard 1.5.0 для MacОписание   Скачать Adguard 1.5.0 для MacСКАЧАТЬ (42,95 Мб) Скриншоты Adguard 1.5.0 для MacСкриншоты (4)   Статистика Adguard 1.5.0 для MacСтатистика   Отзывы о Adguard 1.5.0 для MacОтзывы (0)  
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Adguard – мощный интернет-фильтр для OS X, с помощью которого можно с легкостью блокировать рекламу всех возможных видов (баннеры, флэш-анимация, тексты и видео) на Mac. После инсталляции веб-фильтр будет блокировать рекламу во всех браузерах и приложениях, а также защищать от вредоносных и фишинговых сайтов, обеспечивать защиту от счетчиков и систем слежения.

В состав приложения входят такие программные модули, как Антибаннер, Антитрекинг и Антифишинг.

  • Антибаннер: Рекламные фильтры очищают интернет (и приложения на Mac) от рекламы, причем реклама блокируется еще до загрузки на страницу, что позволяет страницам быстрее загружаться.
  • Антитрекинг: Любые счетчики и инструменты слежения будут заблокированы, тем самым Adguard препятствует отслеживанию действий пользователя в сети и защитит все личные данные.
  • Антифишинг: Проверяет каждую страницу по базам вредоносных и фишинговых сайтов и блокирует потенциально опасные запросы.

Также Adguard включает в себя дополнительные функции, такие как Помощник Adguard (помогает управлять работой программы прямо из браузера) и Журнал фильтрации, который наглядно отображает  все процессы, происходящие в программе и помогает вручную настроить фильтрацию, в зависимости от предпочтений пользователя.

Что нового в Adguard 1.5.0 для Mac?
  • со списком изменений можно ознакомиться тут: https://adguard.com/ru/adguard-mac/overview.html#release
Скриншоты Adguard:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 331
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Блокировка рекламы
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Отзывы о программе Adguard

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