Adguard – мощный интернет-фильтр для OS X, с помощью которого можно с легкостью блокировать рекламу всех возможных видов (баннеры, флэш-анимация, тексты и видео) на Mac. После инсталляции веб-фильтр будет блокировать рекламу во всех браузерах и приложениях, а также защищать от вредоносных и фишинговых сайтов, обеспечивать защиту от счетчиков и систем слежения.

В состав приложения входят такие программные модули, как Антибаннер, Антитрекинг и Антифишинг.

Антибаннер: Рекламные фильтры очищают интернет (и приложения на Mac) от рекламы, причем реклама блокируется еще до загрузки на страницу, что позволяет страницам быстрее загружаться.

Антитрекинг: Любые счетчики и инструменты слежения будут заблокированы, тем самым Adguard препятствует отслеживанию действий пользователя в сети и защитит все личные данные.

Антифишинг: Проверяет каждую страницу по базам вредоносных и фишинговых сайтов и блокирует потенциально опасные запросы.

Также Adguard включает в себя дополнительные функции, такие как Помощник Adguard (помогает управлять работой программы прямо из браузера) и Журнал фильтрации, который наглядно отображает все процессы, происходящие в программе и помогает вручную настроить фильтрацию, в зависимости от предпочтений пользователя.