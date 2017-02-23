Родовое дерево - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-смартофнов и планшетов, с помощью которого можно быстро и легко сделать свое генеалогическое дерево. Необходимо всего лишь подставить фотографии своих ближайших родственников в подготовленные рамки в три касания и отредактировать имена своих предков.

Присутствует возможность сохранить ваше родовое дерево в галерею на мобильном устройстве, отправить по электронной почте или с помощью MMS-сообщения, распечатать или сделать из него фон для рабочего стола.