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Родовое дерево для Android

Родовое дерево 9.0 для Android

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Описание Родовое дерево 9.0 для AndroidОписание   Скачать Родовое дерево 9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,1 Мб) Скриншоты Родовое дерево 9.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Родовое дерево 9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Родовое дерево 9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Родовое дерево - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-смартофнов и планшетов, с помощью которого можно быстро и легко сделать свое генеалогическое дерево. Необходимо всего лишь подставить фотографии своих ближайших родственников в подготовленные рамки в три касания и отредактировать имена своих предков.

Присутствует возможность сохранить ваше родовое дерево в галерею на мобильном устройстве, отправить по электронной почте или с помощью MMS-сообщения, распечатать или сделать из него фон для рабочего стола.

Что нового в Родовое дерево 9.0 для Android?
  • Абсолютно новая логика. Быстрое, легкое и простое в использовании приложениии. Без багов и без рекламы.
Скриншоты Родовое дерево:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 369
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГенеалогия

Отзывы о программе Родовое дерево

Admin

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