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ArtistShot 1.4.0.38
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|Оцените программу!
4.75 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.75 из 5
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ArtistShot - приложение, позволяющее следить за новыми альбомами и концертами любимых исполнителей.
Возможности программы:
- Прослушивание песен из открытых источников, таких как YouTube и SoundCloud
- Просмотр концертов, клипов и видео
- Новости о новых исполнителях
- Биографии исполнителей и истории групп
- Делитесь песнями с друзьями в Facebook
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|Что нового в ArtistShot 1.4.0.38?
- Добавлен компактный режим
|Скриншоты ArtistShot:
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