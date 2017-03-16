ArtistShot для Windows

ArtistShot 1.4.0.38

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ArtistShot 1.4.0.38Описание   Скачать ArtistShot 1.4.0.38СКАЧАТЬ (20,85 Мб) Скриншоты ArtistShot 1.4.0.38Скриншоты (5)   Статистика ArtistShot 1.4.0.38Статистика   Отзывы о ArtistShot 1.4.0.38Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ArtistShot - приложение, позволяющее следить за новыми альбомами и концертами любимых исполнителей.

Возможности программы:

  • Прослушивание песен из открытых источников, таких как YouTube и SoundCloud
  • Просмотр концертов, клипов и видео
  • Новости о новых исполнителях
  • Биографии исполнителей и истории групп
  • Делитесь песнями с друзьями в Facebook
Что нового в ArtistShot 1.4.0.38?
  • Добавлен компактный режим
Скриншоты ArtistShot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 707
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка - Плееры

Отзывы о программе ArtistShot

Admin

Отзывов о программе ArtistShot 1.4.0.38 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Skype

CCleaner

USDownloader

OpenGL Extension Viewer

Notepad++

Adobe Flash Player

SUMo

K-Lite Codec Pack

XviD4PSP

FAR Manager

ProgDVB

AVG AntiVirus Free

Viber

Calibre

Opera

Pidgin (Gaim)

Artweaver

Snappy Driver Installer

Google Chrome

Connectify

 
 