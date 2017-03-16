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4.75 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.75 из 5

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5 ArtistShot - приложение, позволяющее следить за новыми альбомами и концертами любимых исполнителей. Возможности программы: Прослушивание песен из открытых источников, таких как YouTube и SoundCloud

Просмотр концертов, клипов и видео

Новости о новых исполнителях

Биографии исполнителей и истории групп

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Добавлен компактный режим