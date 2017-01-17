Omni Swipe - полезное приложение для Android в виде всплывающего дополнительного меню, которое предоставляет быстрый доступ к приложениям и настройкам, не выходя из другого приложения. Поможет сэкономить время на поиск приложений и включение/выключение различных параметров.

Теперь использовать переключатели и просматривать список недавно запущенных приложений стало еще удобнее. Все, что вам нужно будет всегда под рукой - вы получаете доступ к последним установленным приложениям, любимым играм, избранным приложениям и основным инструментам-переключателям (WiFi, фонарик, Bluetooth). Доступ осуществляется при помощи всплывающего окна, который имеет вид полукруга и вызывается, когда вы проводите пальцем в левом или правом нижнем углу экрана.

Особенности Omni Swipe: