Скачать Яндекс.Браузер
Omni Swipe для Android

Omni Swipe 2.40 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Omni Swipe 2.40 для AndroidОписание   Скачать Omni Swipe 2.40 для AndroidСКАЧАТЬ (3,77 Мб) Скриншоты Omni Swipe 2.40 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Omni Swipe 2.40 для AndroidСтатистика   Отзывы о Omni Swipe 2.40 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omni Swipe - полезное приложение для Android в виде всплывающего дополнительного меню, которое предоставляет быстрый доступ к приложениям и настройкам, не выходя из другого приложения. Поможет сэкономить время на поиск приложений и включение/выключение различных параметров.

Теперь использовать переключатели и просматривать список недавно запущенных приложений стало еще удобнее. Все, что вам нужно будет всегда под рукой - вы получаете доступ к последним установленным приложениям, любимым играм, избранным приложениям и основным инструментам-переключателям (WiFi, фонарик, Bluetooth). Доступ осуществляется при помощи всплывающего окна, который имеет вид полукруга и вызывается, когда вы проводите пальцем в левом или правом нижнем углу экрана.

Особенности Omni Swipe:

  • Выбор местоположения виджета и где он будет работать (только лаунчер, лаунчер и неполноэкранные приложения, лаунчер и все приложения).
  • Может работать с другими приложениями, посылая уведомления о новостях, произошедших, к примеру, в социальных сетях.
  • Отображается и скрывается только тогда, когда вы захотите этого, не загромождая рабочий стол.
  • Запоминает и распределяет приложения по частоте вашего использования.
  • Добавление любимых приложений (до 9 штук), чтобы они всегда были под рукой.
  • Включает в себя разнообразные красочные темы.
Что нового в Omni Swipe 2.40 для Android?
  • Исправлены обнаруженные баги.
Скриншоты Omni Swipe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 977
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
 Программа Omni Swipe отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Omni Swipe

Admin

Отзывов о программе Omni Swipe 2.40 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Kids Connect the Dots Lite

Burn the Rope

Battery Doctor

DU Speed Booster

MyScore

Yahoo Погода

Booking.com

GPS status

MAPS.ME

AppMgr III (App 2 SD)

Camera360

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Герои Стихий

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

 
 