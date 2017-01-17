Omni Swipe - полезное приложение для Android в виде всплывающего дополнительного меню, которое предоставляет быстрый доступ к приложениям и настройкам, не выходя из другого приложения. Поможет сэкономить время на поиск приложений и включение/выключение различных параметров.
Теперь использовать переключатели и просматривать список недавно запущенных приложений стало еще удобнее. Все, что вам нужно будет всегда под рукой - вы получаете доступ к последним установленным приложениям, любимым играм, избранным приложениям и основным инструментам-переключателям (WiFi, фонарик, Bluetooth). Доступ осуществляется при помощи всплывающего окна, который имеет вид полукруга и вызывается, когда вы проводите пальцем в левом или правом нижнем углу экрана.
Особенности Omni Swipe:
Выбор местоположения виджета и где он будет работать (только лаунчер, лаунчер и неполноэкранные приложения, лаунчер и все приложения).
Может работать с другими приложениями, посылая уведомления о новостях, произошедших, к примеру, в социальных сетях.
Отображается и скрывается только тогда, когда вы захотите этого, не загромождая рабочий стол.
Запоминает и распределяет приложения по частоте вашего использования.
Добавление любимых приложений (до 9 штук), чтобы они всегда были под рукой.