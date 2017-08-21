Easy Photo Recovery - надежное решение для восстановления случайно или намеренно удаленных и потерянных фотографий и видео файлов. Бывает, что по неосторожности Вы перезаписали информацию на своем цифровом устройстве, стерев важные и не сохраненные данные. Чтобы вернуть такие фото и видео материалы можно воспользоваться этим удобным приложением.

Эта программа может восстановить цифровые изображения и видео с самых разнообразных носителей данных: цифровые видеокамеры, жесткие диски, мобильные телефоны, любые flash-карты и т.д. Важно, что утилита позволяет реанимировать информацию также и с поврежденных или отформатированных носителей. Стоит отметить, что поддерживается работа и с профессиональными форматами изображений (Canon CRW, Kodak DCR, Minolta MRW, Nikon NEF, Fuji RAF и другие).

Как следует из названия, приложение Easy Photo Recovery очень простое и понятное в работе благодаря качественно продуманному пошаговому интерфейсу, где каждый этап сопровождается подсказками. Требуется лишь выбрать тип файлов, которые необходимо восстановить, и папку сохранения полученных файлов. Затем нужно нажать "Старт" и дождаться окончания сканирования диска, и уже через непродолжительное время все потерянные фотографии или видео ролики восстановятся в указанном Вами месте.

Программа рассчитана на широкий круг пользователей и будет полезна не только любителям, но и профессиональным фотографам.

Основные возможности Easy Photo Recovery: