WOT (Web of Trust) для Windows

WOT (Web of Trust) 3.2.22 для Google Chrome

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Описание WOT (Web of Trust) 3.2.22 для Google ChromeОписание   Скачать WOT (Web of Trust) 3.2.22 для Google ChromeСКАЧАТЬ (809 Кб) Скриншоты WOT (Web of Trust) 3.2.22 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика WOT (Web of Trust) 3.2.22 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о WOT (Web of Trust) 3.2.22 для Google ChromeОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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WOT (Web of trust) - сервис для установки рейтинга репутации сайта на основе отзывов глобального сообщества пользователей, что поможет принять решение о посещении определенного ресурса при повседневной деятельности в Интернете.

Информация о сайтах отображается в виде цветного светофора рядом с результатами поиска или в правом верхнем углу панели инструментов. Зеленые значки обозначают положительные отзывы о сайте, красные же наоборот - ресурс подозревается во вредоносном действии или содержит запрещенный для детей контент, желтый символ указывает на необходимость соблюдать осторожность.

Щелкнув по значку светофора WOT, можно познакомиться с подробной и дополнительной информацией о репутации сайта, а также узнать отзывы других посетителей. Каждый пользователь может оставить свой  комментарий оценки сайта, тем самым осуществив взнос в общий рейтинг ресурса в Интернете.

Скриншоты WOT (Web of Trust):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 063
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Утилиты к браузерам
 Вирусов нет в WOT (Web of Trust) 3.0.1 (22 Февраль 2016)
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Отзывы о программе WOT (Web of Trust)

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