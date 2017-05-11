Sandboxie 5.18
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
Expert Home 4.5
Expert Home - бесплатное приложение, которое представляет собой домашнюю систему наблюдения. Позволяет осуществлять перехват клавиатуры, создавать снимки экрана по
Security Task Manager 2.1.8
Security Task Manager - надежный и эффективный инструмент для поиска, обнаружения и последующего удаления различных видов руткитов вредоносного ПО, которое приводит
Tor Browser 6.5.2
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
Hijack Hunter 1.8.4.1
Hijack Hunter - небольшая программа, которая тщательно сканирует компьютер более чем по 25 категориям на предмет присутствия подозрительных элементов в автозагрузке,
64IP Port Scanner 1.2
64IP Port Scanner - шустрая программа для сканирования локального компьютера или любого хоста на наличие открытых портов, которыми смогут воспользоваться для