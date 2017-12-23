XMPlay для Windows

XMPlay 3.8.3

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Описание XMPlay 3.8.3Описание   Скачать XMPlay 3.8.3СКАЧАТЬ (378 Кб) Скриншоты XMPlay 3.8.3Скриншоты (5)   Статистика XMPlay 3.8.3Статистика   Отзывы о XMPlay 3.8.3Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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XMPlay - компактный аудиоплеер с поддержкой воспроизведения множества форматов файлов и плейлистов. Среди доступных типов файлов для проигрывания выделим лишь основные: OGG, MP3, MP2, MP1, WMA, WAV, AIFF, CDA и другие, плейлисты - PLS, M3U, ASX, WAX, CUE. Интересно, что в XMPlay Вы можете добавить даже ZIP-архив с песнями, и они будут проиграны без предварительной распаковки.

Если Вы все-таки решили воспроизвести какой-то специфический файл или плейлист, который в базовой версии не поддерживается, то и это не проблема - функционал плеера может быть значительно расширен за счет дополнительных плагинов.

Из доступных опций присутствует создание списков воспроизведения, 9-уровневый эквалайзер, прокрутка музыкальных треков, отображение подробной информации о композиции (название, расположение, размер, битрейт, каналы и др.), визуализация звуков и другие полезности.

Стоит отметить и стильный интерфейс проигрывателя, выполненный в современном дизайне. При желании на сайте разработчика доступны другие обложки визуального оформления программы, которые сделают Ваш XMPlay более красочным и неповторимым. Еще одним преимуществом проигрывателя является его портативность - установка в систему не требуется, что позволяет использовать плеер на любом компьютере с заранее установленными настройками.

Скриншоты XMPlay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 1 478
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Вирусов нет в XMPlay 3.8.2 (22 Декабрь 2015)
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Отзывы о программе XMPlay

46Николай64 про XMPlay 3.8.2 [29-07-2017]

Удобно пользоваться подключив DSP Plug-in RockSteady v2.1 Peter IvanovPetrov хорошо выравнивает звук (в окне настроек ( внизу слева)измените "calculate RMS level per 32 samp" на "256 samp" звучание улучшится)
RockSteady is a plugin which equalizes the sound level. This means that the normally quiet sounds are amplified, and so you won't have to adjust the volume between the songs or during a quiet section of a song anymore.
Лучше всего поставить скин Euphoria (by Sergey Kokorin original by AIMP dev team)он более удобен.
Звучание будет лучше если поставить Winamp Input Plug-in mp3PRO 1.2
by Coding Technologies/Thomson или
MP3 Surround by Fraunhofer IIS(Если нет 5.1. в настройках ставьте "mp3 Stereo" - будет работать)
Все плагины есть на сайте поддержки XMPlay.
Программа портабельна можно запускать с USB флэшки без напряга.
Настройки вызываются значком "Options and stuff" или меню правой клавишей мыши - раздел Plugins.
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