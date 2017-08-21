FileRescue for FAT - простой в пользовании, но достаточно мощный инструмент для восстановления информации любого типа с жестких дисков и съемных носителей для файловых систем FAT12, FAT16 и FAT32. Программа умеет восстанавливать не только файлы удалённые через корзину, но также и те, которые исчезли в результате системных сбоев или вирусных атак.

Это приложение очень просто в использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс в стиле Проводника Windows, пошаговый мастер управления с подсказками и практически не нагружает системные ресурсы компьютера.

Основные возможности программы FileRescue for FAT: