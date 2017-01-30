Pampa Browser для Windows

Pampa Browser 5.1.2.10

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Описание Pampa Browser 5.1.2.10Описание   Скачать Pampa Browser 5.1.2.10СКАЧАТЬ (269 Кб) Скриншоты Pampa Browser 5.1.2.10Скриншоты (9)   Статистика Pampa Browser 5.1.2.10Статистика   Отзывы о Pampa Browser 5.1.2.10Отзывы (5)  
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3.92 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
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Pampa Browser - новый быстрый и простой в настройке браузер на основе движка Gecko, на котором работает популярнейший Mozilla Firefox. Несмотря на внешнюю простоту и незамысловатость, этот web-обозреватель имеет ряд интересных и полезных функций, таких как просмотр сайтов в двухоконном режиме, встроенные опции для скачивания изображений с посещаемого ресурса, скачивание видео из YouTube и конвертирование его в mp3-формат, создание скриншота экрана монитора (всего сразу или выделенной части) и другие.

Кроме того, в настройках (закладка Security) предусмотрен список фишинговых сайтов, куда уже занесен ряд вредоносных ресурсов. Если Вам известны еще подобные нежелательные сайты, то Вы можете добавить их в этот список, оберегая себя от утечки конфиденциальной информации.

Есть в настройках и раздел Blocked sites, куда вносятся ресурсы, которые по тем или иным причинам не должны открываться на Вашем компьютере - сайты непристойного содержания, насильственного характера, не заслуживающие доверия да и вообще любые другие по Вашему усмотрению.

Из привычных опций в браузере есть Закладки, можно создавать целые группы Вкладок с сайтами, открываемых одним щелчком, выбор поисковой системы по умолчанию, настройка стартовой страницы. Для дополнительной приватности реализована метка очистки истории при закрытии браузера (Settinds-General). Нельзя не упомянуть и о разнообразном внешнем оформлении этого web-обозревателя: в программу уже встроено несколько цветовых тем оболочки, но также можно применить любое другое понравившееся Вам изображение.

В целом, Pampa Browser понравится тем пользователям, кто планирует использовать браузер по его прямому назначению без лишних "утяжеляющих" опций, обеспечивая высокую скорость работы, защиту основных данных и минимум настроек.

Что нового в Pampa Browser 5.1.2.10?
  • Различные улучшения и исправления ошибок
Скриншоты Pampa Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Pampa Browser

Andrew про Pampa Browser 4.4.2.10 [01-11-2016]

Благодарю за отзывы. Пойду искать другой браузер
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браузер-вирус про Pampa Browser 4.1.1.23 [25-07-2016]

я систему зае№;%;№№лся востанавливать после него. прочитал коментарии и думал "ну вряд ли все так плохо, как они пишут", скачал, убедился, что всё ещё хуже.
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Daz про Pampa Browser 3.1.4.32 [15-07-2015]

не качайте даже! редкостная срань чоррит систему, в обзем **йня ищите другое...
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Андрей про Pampa Browser 3.1.4.28 [20-06-2015]

+++, к тому же сыпет кучей самооткрывающихся окон, которые надо убивать в диспетчере задач
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Артур про Pampa Browser 3.1.4.22 [28-05-2015]

Редкостное говно, до боли глючное и не настраиваемое
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