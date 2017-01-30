Pampa Browser - новый быстрый и простой в настройке браузер на основе движка Gecko, на котором работает популярнейший Mozilla Firefox. Несмотря на внешнюю простоту и незамысловатость, этот web-обозреватель имеет ряд интересных и полезных функций, таких как просмотр сайтов в двухоконном режиме, встроенные опции для скачивания изображений с посещаемого ресурса, скачивание видео из YouTube и конвертирование его в mp3-формат, создание скриншота экрана монитора (всего сразу или выделенной части) и другие.

Кроме того, в настройках (закладка Security) предусмотрен список фишинговых сайтов, куда уже занесен ряд вредоносных ресурсов. Если Вам известны еще подобные нежелательные сайты, то Вы можете добавить их в этот список, оберегая себя от утечки конфиденциальной информации.

Есть в настройках и раздел Blocked sites, куда вносятся ресурсы, которые по тем или иным причинам не должны открываться на Вашем компьютере - сайты непристойного содержания, насильственного характера, не заслуживающие доверия да и вообще любые другие по Вашему усмотрению.

Из привычных опций в браузере есть Закладки, можно создавать целые группы Вкладок с сайтами, открываемых одним щелчком, выбор поисковой системы по умолчанию, настройка стартовой страницы. Для дополнительной приватности реализована метка очистки истории при закрытии браузера (Settinds-General). Нельзя не упомянуть и о разнообразном внешнем оформлении этого web-обозревателя: в программу уже встроено несколько цветовых тем оболочки, но также можно применить любое другое понравившееся Вам изображение.

В целом, Pampa Browser понравится тем пользователям, кто планирует использовать браузер по его прямому назначению без лишних "утяжеляющих" опций, обеспечивая высокую скорость работы, защиту основных данных и минимум настроек.