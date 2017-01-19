250k Timberman — в этой несложной игре вам нужно нарубить как можно больше дров, управляя дровосеком. Перед вами расположен ствол огромного дерева. Тап справа или слева от него заставляет лесоруба сделать удар топором по стволу. При этом дерево начинает опускаться вниз. Вам необходимо так рубить дерево, чтобы лесоруб не попадал под ветки, опускающиеся сверху вместе со стволом. Чем больше дерева вы нарубите за одну попытку, тем больше заработаете баллов.

Со временем, устанавливая все новые и новые рекорды, вы сможете постепенно открывать новых персонажей, которых можно выбирать вместо стандартного лесоруба. Точно так же открываются и новые миры, в которых можно рубить не только деревья, но и другие предметы.