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250k Timberman для Windows Phone

250k Timberman 1.7.0.0

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Описание 250k Timberman 1.7.0.0Описание   Скачать 250k Timberman 1.7.0.0СКАЧАТЬ (17,47 Мб) Скриншоты 250k Timberman 1.7.0.0Скриншоты (8)   Статистика 250k Timberman 1.7.0.0Статистика   Отзывы о 250k Timberman 1.7.0.0Отзывы (0)  
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250k Timberman — в этой несложной игре вам нужно нарубить как можно больше дров, управляя дровосеком. Перед вами расположен ствол огромного дерева. Тап справа или слева от него заставляет лесоруба сделать удар топором по стволу. При этом дерево начинает опускаться вниз. Вам необходимо так рубить дерево, чтобы лесоруб не попадал под ветки, опускающиеся сверху вместе со стволом. Чем больше дерева вы нарубите за одну попытку, тем больше заработаете баллов.

Со временем, устанавливая все новые и новые рекорды, вы сможете постепенно открывать новых персонажей, которых можно выбирать вместо стандартного лесоруба. Точно так же открываются и новые миры, в которых можно рубить не только деревья, но и другие предметы.

Скриншоты 250k Timberman:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Китайский
Закачек (сегодня/всего)1 / 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе 250k Timberman

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