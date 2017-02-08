Тест на скорость - удобное приложение Android-устройств для быстрой проверки скорости вашего интернет-соединения. Этот инструмент специально оптимизирован для смартфонов и планшетов, позволяя делать точные замеры скорости при различных типах подключения к Интернету - для GPRS, 3G, 4G и Wi-Fi соединений.

Для тестирования не требуются специальные знания или настройки - буквально в 1 клик запускается проверка скорости как на загрузку информации, так и отдачи данных, а также анализируется общее качество связи. Все ранее проеденные тесты сохраняются в Истории, так что вы сможете проанализировать, где сигнал устойчивее и каким типом соединения лучше пользоваться. Кстати, своими результатами легко делиться с друзьями, чтобы и они могли знать самые лучшие места подключения к Сети.

В качестве дополнительной опции в приложении Тест на скорость реализована функция очистки устройства от мусора, который замедляет работу девайса. Тут тоже все достаточно просто и выполняется в автоматическом режиме сразу после того как вы начнете тестирование. Проведя оптимизацию и избавившись от ненужных файлов на устройстве, вы тем самым улучшите быстродействие и скорость работы своего смартфона или планшета.