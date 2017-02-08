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Тест на скорость для Android

Тест на скорость 2.0.79 для Android

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Описание Тест на скорость 2.0.79 для AndroidОписание   Скачать Тест на скорость 2.0.79 для AndroidСКАЧАТЬ (3,86 Мб) Скриншоты Тест на скорость 2.0.79 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Тест на скорость 2.0.79 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тест на скорость 2.0.79 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Тест на скорость - удобное приложение Android-устройств для быстрой проверки скорости вашего интернет-соединения. Этот инструмент специально оптимизирован для смартфонов и планшетов, позволяя делать точные замеры скорости при различных типах подключения к Интернету - для GPRS, 3G, 4G и Wi-Fi соединений.

Для тестирования не требуются специальные знания или настройки - буквально в 1 клик запускается проверка скорости как на загрузку информации, так и отдачи данных, а также анализируется общее качество связи. Все ранее проеденные тесты сохраняются в Истории, так что вы сможете проанализировать, где сигнал устойчивее и каким типом соединения лучше пользоваться. Кстати, своими результатами легко делиться с друзьями, чтобы и они могли знать самые лучшие места подключения к Сети.

В качестве дополнительной опции в приложении Тест на скорость реализована функция очистки устройства от мусора, который замедляет работу девайса. Тут тоже все достаточно просто и выполняется в автоматическом режиме сразу после того как вы начнете тестирование. Проведя оптимизацию и избавившись от ненужных файлов на устройстве, вы тем самым улучшите быстродействие и скорость работы своего смартфона или планшета.

Скриншоты Тест на скорость:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 706
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Бенчмарки, тесты

Отзывы о программе Тест на скорость

Admin

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