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KVAD Photo Studio для iOS

KVAD Photo Studio 1.1 для iPhone

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Описание KVAD Photo Studio 1.1 для iPhoneОписание   Скачать KVAD Photo Studio 1.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (45.9 Мб) Скриншоты KVAD Photo Studio 1.1 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика KVAD Photo Studio 1.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о KVAD Photo Studio 1.1 для iPhoneОтзывы (0)  
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KVAD Photo Studio - отличный многофункциональный фоторедактор, сочетающий в себе простоту использования и богатый набор мощных инструментов для обработки изображений. С этим приложением каждый пользователь сможет превратить свои обычные фотографии в настоящие произведения искусства.

В KVAD Photo Studio можно использовать картинки, уже имеющиеся на Вашем устройстве, так и сделать интересный кадр и сразу же приступить к его редактированию. К вашим услугам более 150 уникальных фильтров, разбитых на отдельные категории: Простой тон, Старый стиль, Винтаж, Ломо, Летнее настроение и Арт. Отдельно стоит выделить Скетч фильтр, который позволят создавать уникальные картины карандашом. Кроме того, тут же Вы найдете дополнительно 70 удивительных эффектов: тень, ткани, акварель, ржавчина, рамка, царапины, свет, огонь, вода, сердце, кисти, шум и другие.

Конечно же присутствуют тут и такие классические инструменты для коррекции фото, такие как авто-уровень, регулировка резкости, размытия, яркости, контраста, цветности и удаления эффекта красных глаз. Если есть лишние элементы на картинке, то их можно обрезать, также есть опция вращения и изменения размера самого изображения.

Если Вы решили, что это все, то глубоко заблуждаетесь: инструмент Линза поможет сделать удивительные виньетки, редактор Color Splash скомбинирует черно-белые фотографии с возможностью выделения цветом отдельных деталей для их выразительности, просто огромное количество рамок придаст Вашим работам изящества и завершенный вид - вот далеко не весь перечень доступных опций для индивидуальной обработки фотографии.

Если Вам необходим коллаж, то с KVAD Photo Studio и это не проблема: более 100 разнообразных шаблонов с настройкой углов, ширины бордюра, заднего фона и возможности модифицировать сам шаблон по Вашему предпочтению.

Готовая работа сохраняется в 3-х форматах - малый, нормальный и большой. Кроме того, своим творением можно поделиться с друзьями и близкими людьми по электронной почте, SMS/MMS или Bluetoth. В общем, KVAD Photo Studio пожалуй одно из самых продвинутых приложений для редактирования изображений, которое рассчитано и предназначено как для начинающих любителей, так и для профессиональных фотографов, позволяя превратить Ваш смартфон в фантастическую фото студию.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты KVAD Photo Studio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 120
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе KVAD Photo Studio

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