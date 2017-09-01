Talkray - приложение для бесплатного и безграничного общения с друзьями и близкими вам людьми, получившее награду "Рекомендовано Google". Все, что нужно для работы этого мессенжера - установленный на вашем устройстве и устройстве собеседника клиент Talkray, а также выход в Интернет (используется передача данных). Привязка аккаунта происходит по номеру телефона, что значительно облегчает настройку и поиск абонентов: не надо запоминать какие-то логины и заполнять адресную книгу.

Приложение позволяет осуществлять голосовой звонок как отдельному человеку, так и целой группе одновременно - можно устраивать конференции и обмениваться мнением, находясь на расстоянии. Поддерживается и отправка сообщений, при чем они могут быть не только текстовыми, но и голосовыми, содержать изображения и видео ролики. Отдельно стоит выделить функцию FaceChat: каждое сообщение сопровождается картинкой, которая более точно и выразительно передает эмоциональное состояние собеседников.

Интерфейс Talkray прост и интуитивно понятен, напоминая обычный раздел Контакты в Вашем устройстве, так что сложностей с освоением функционала не возникнет. Одним словом, общайтесь с Talkray без ограничений по всему миру, превратив ваш смартфон или планшет в идеальное средство коммуникации.