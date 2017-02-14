DVDFab PC Backup для Windows

DVDFab PC Backup 2.0.0.3

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Описание DVDFab PC Backup 2.0.0.3Описание   Скачать DVDFab PC Backup 2.0.0.3СКАЧАТЬ (144,69 Мб) Скриншоты DVDFab PC Backup 2.0.0.3Скриншоты (9)   Статистика DVDFab PC Backup 2.0.0.3Статистика   Отзывы о DVDFab PC Backup 2.0.0.3Отзывы (1)  
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DVDFab PC Backup - мощная программа для создания резервных копий любых данных на Вашем компьютере. Это приложение позволяет бекапить отдельные файлы, почтовую переписку, целые диски или разделы и даже всю систему Windows. Кроме того, здесь имеется и встроенная функция восстановления информации из резервных копий, чтобы быстро и удобно вернуть утерянные или испорченные файлы за несколько простых действий.

Программа также пригодится при переносе важных данных и настроек на другой компьютер, когда Вам нужно всего лишь распаковать резервную копию.

Работать с приложением очень легко и просто благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу. На верхней панели размещены основные функции копирования: диски, файлы, система почта. Выбрав нужный раздел, определитесь с информацией, которая должна быть зарезервирована и укажите место хранения копий на ПК. Вот в принципе и все - запускаете процесс бекапа и ждете его окончания. При необходимости можно воспользоваться дополнительными опция перед созданием резервной копии: установить пароль, сжать, создать почтовое уведомление и другие.

Восстановление информации в DVDFab PC Backup тоже не составит труда. В главном окне приложения найдите нужную копию (если копий много воспользуйтесь функцией сортировки - по типу, дате создания, дате изменения, имени) и нажмите "Recovery". Данные можно восстанавливать по месту их основного расположения (там где и были) или в любое другое место по Вашему усмотрению.

Кстати, создавать резервные копии можно не только в ручном режиме, но и по определенному расписанию: ежедневно, еженедельно, ежемесячно или при наступлении некоторых событий (включении/выключении ПК, выхода из системы и т.д.). Таким образом, Вам совсем не придется помнить о резервировании и тратить на это время: DVDFab PC Backup автоматически все сделает сам по установленному планировщику, и Вы будете иметь самые актуальные копии нужных данных, воспользовавшись ими при необходимости.

В целом, DVDFab PC Backup действительно полезный и качественный инструмент для резервного копирования любых типов данных, который рассчитан на широкий круг пользователей и поможет избежать потери важной информации.

Основные возможности:

  • резервное копирование системы Windows, включая все приложения и любые данные,
  • создание образа диска, выбранных файлов, папок,
  • восстановление данных, включая файлы, изображения, почту и систему Windows,
  • возможность хранения резервных копий на жестком диске, внешнем устройстве, FTP-сервер, DVD и других носителях.
Скриншоты DVDFab PC Backup:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $60.00
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 577
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование

Отзывы о программе DVDFab PC Backup

(ерж про DVDFab PC Backup 1.0.0 [21-05-2015]

Судя по первому скриншоту интерфейс программы один в один с EaseUS Todo Backup Home:)
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