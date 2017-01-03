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WeChat для iOS

WeChat 6.5.3 для iPhone, iPad

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Описание WeChat 6.5.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать WeChat 6.5.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (167 Мб) Скриншоты WeChat 6.5.3 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика WeChat 6.5.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о WeChat 6.5.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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WeChat - популярное бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями и голосовыми вызовами по всему миру без лишних затрат. С клиентом WeChat Вы сможете легко общаться с семьей и друзьями в разных странах, всегда оставаясь на связи - нужен лишь доступ в интернет посредством мобильного трафика или по Wi-Fi-сети. Кроме отправки текстовых сообщений (SMS/MMS) и голосовых звонков, в WeChat доступны еще и видео вызовы высокого качества, передача фотографий, а также забавные игры.

Если есть необходимость пообщаться нескольким пользователям одновременно, то для этого предусмотрен групповой чат с участием до 100 человек сразу - можно проводить целые конференции. При этом весьма кстати будет поддержка мультимедийных сообщений: видео ролики, изображения, текстовые и голосовые месседжи.

Чтобы собеседники ощутили всю полноту Ваших чувств, эмоций и переживаний, используйте при общении обширную галерею стикеров, где собраны сотни забавных и веселых анимированных наклеек с героями фильмов, сериалов и мультиков. А лучшими моментами своей жизни Вы можете поделиться, настроив персональный фотопоток.

Не ограничивайте себя устоявшимся кругом общения, ищите новых друзей с функциями "Радар друзей", "Пользователи по соседству" и "Встряска" - может так случиться, что с некоторыми Вы сможете встретиться "в живую". Кстати, если Вы путешествуете, то вместо того, чтобы рассказывать другим, где Вы находитесь, просто воспользуйтесь опцией обмена данными о своем местоположении в режиме реального времени, и тогда Ваши друзья будут знать о Вашем пребывании в данный момент.

Разработчики WeChat уделили большое внимание защите конфиденциальности передаваемой информации, предоставляя самый высокий уровень контроля над личными данными: это единственное приложение для обмена сообщениями, которое было сертифицировано TRUSTe.

В целом, WeChat можно смело назвать одним из лучших коммуникационных приложений, которое составит достойную конкуренцию другим аналогичным программам типа WhatsApp, Viber, Line и др.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты WeChat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 366
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе WeChat

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Отзывов о программе WeChat 6.5.3 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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