MyBusinessCatalog для Windows

MyBusinessCatalog 16.7.1.3340

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Описание MyBusinessCatalog 16.7.1.3340Описание   Скачать MyBusinessCatalog 16.7.1.3340СКАЧАТЬ (52,74 Мб) Скриншоты MyBusinessCatalog 16.7.1.3340Скриншоты (7)   Статистика MyBusinessCatalog 16.7.1.3340Статистика   Отзывы о MyBusinessCatalog 16.7.1.3340Отзывы (7)  
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3.11 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.11 из 5
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MyBusinessCatalog - программный пакет для создания электронного каталога товаров или услуг для записи на CD и распростанения среди ваших клиентов и партнеров.

Созданный каталог можно записать на CD/DVD для передачи клиенту, распечатать, экспортировать в один из популярных форматов (PDF, TXT, CSV, HTML, XLS, BMP, JPEG, TIFF, RTF, XML) или отправить клиенту по e-mail прямо из программы. Любую из этих операций можно применить к каталогу целиком, отдельной группе товаров или только к выбранным позициям.

Записанный на CD/DVD каталог у вашего пользователя можно обновить через Интернет. Из электронного каталога пользователь может составить заказ и распечатать его или отослать по e-mail. В каталоге можно указать несколько получателей заказа для разных ваших филиалов или торговых отделов.

Основные возможности:

  • Разбиение товаров на группы
  • Установка двух фотографий и подробного описания товара. Фотографии добавляются из имеющихся файлов, либо со сканера (фотокамеры). Для создания описаний существует встроенный редактор.
  • Составления заказа, его печать или отправка по e-mail прямо из программы.
  • Обновление данных через интернет. В комплекте утилита для подготовки обновлений. Перед обновлением автоматически проверяется/создается структура директорий, производится анализ имеющихся данных и на ваш FTP-сервер загружаются только новые объекты. Графические файлы перед загрузкой можно автоматически уменьшить до заданной вами величины.
  • Печать прайс-листа, описаний и фото товаров,"бумажного" каталога выбранных позиций.
  • Создание данных для записи CD/DVD-каталога для распространения среди клиентов и партнеров. Создаются и настраиваются файлы Readme и автозагрузки.
  • Просмотр товаров в виде слайд-шоу. Демонстрация текущей группы, либо всего каталога целиком.
  • Установка фирменной заставки
  • Создание приветственной странички для Ваших клиентов при открытии каталога в стиле вашей организации. В комплект входит утилита для тонкой настройки и конфигурации Вашего каталога.

Внимание! После загрузки вам необходимо активировать вашу копию программы бесплатно. Для этого перейдите на страницу бесплатного получения ключа активации на сайте разработчика.

Скриншоты MyBusinessCatalog:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 7 100
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля
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Отзывы о программе MyBusinessCatalog

Серега про MyBusinessCatalog 16.3.0.3290 [14-11-2018]

Наконец-то удалось скачать именно программу. ПРога хорошая, мне по душе. лучше ряда платных программ, есть обучающее видео и простота в использовании
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Expert про MyBusinessCatalog 15.7.1.3278 [23-10-2017]

Звонил им узнать что к чему о программе ... видимо денег начало хватать...хамовитый мужичок даже нормально разговаривать не стал
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садовод про MyBusinessCatalog 12.0.0.3191 [29-03-2015]

Хороший програмный пакет.
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Андрей про MyBusinessCatalog 11.1.2.3179 [19-08-2014]

Да, для создания каталога - в самый раз. Возможностей море. Описание старое. Сейчас программа делает каталоги для Windows, Android, PDF,iPad, iPhone, печати, интерен-магазины
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Строитель соц супер жилья про MyBusinessCatalog 10.23.0.3175 [27-06-2014]

Очень эффективный программный пакет с большими возможностями, мобильностью, расширением функциональных возможностей и так далее...Дальнейших успехов разработчикам.
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