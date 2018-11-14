MyBusinessCatalog - программный пакет для создания электронного каталога товаров или услуг для записи на CD и распростанения среди ваших клиентов и партнеров.

Созданный каталог можно записать на CD/DVD для передачи клиенту, распечатать, экспортировать в один из популярных форматов (PDF, TXT, CSV, HTML, XLS, BMP, JPEG, TIFF, RTF, XML) или отправить клиенту по e-mail прямо из программы. Любую из этих операций можно применить к каталогу целиком, отдельной группе товаров или только к выбранным позициям.

Записанный на CD/DVD каталог у вашего пользователя можно обновить через Интернет. Из электронного каталога пользователь может составить заказ и распечатать его или отослать по e-mail. В каталоге можно указать несколько получателей заказа для разных ваших филиалов или торговых отделов.

Основные возможности:

Разбиение товаров на группы

Установка двух фотографий и подробного описания товара. Фотографии добавляются из имеющихся файлов, либо со сканера (фотокамеры). Для создания описаний существует встроенный редактор.

Составления заказа, его печать или отправка по e-mail прямо из программы.

Обновление данных через интернет. В комплекте утилита для подготовки обновлений. Перед обновлением автоматически проверяется/создается структура директорий, производится анализ имеющихся данных и на ваш FTP-сервер загружаются только новые объекты. Графические файлы перед загрузкой можно автоматически уменьшить до заданной вами величины.

Печать прайс-листа, описаний и фото товаров,"бумажного" каталога выбранных позиций.

Создание данных для записи CD/DVD-каталога для распространения среди клиентов и партнеров. Создаются и настраиваются файлы Readme и автозагрузки.

Просмотр товаров в виде слайд-шоу. Демонстрация текущей группы, либо всего каталога целиком.

Установка фирменной заставки

Создание приветственной странички для Ваших клиентов при открытии каталога в стиле вашей организации. В комплект входит утилита для тонкой настройки и конфигурации Вашего каталога.