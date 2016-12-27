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Fatal Fight для Android

Fatal Fight 2.0.226 для Android

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Описание Fatal Fight 2.0.226 для AndroidОписание   Скачать Fatal Fight 2.0.226 для AndroidСКАЧАТЬ (18,57 Мб) Скриншоты Fatal Fight 2.0.226 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Fatal Fight 2.0.226 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fatal Fight 2.0.226 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Fatal Fight - увлекательный файтинг для устройств на базе Android. На деревню главного героя, мастера боевых искусств из клана Белого Лотоса по имени Кай, в момент его отсутствия, нападает отряд ниндзя из клана Тени и уничтожает всех родных и друзей, а само поселение превращает в груду пепла.

Теперь героем движет неутолимая жажда мести, и чтобы совершить возмездие он обращается к древним богам, которые наполняют его кунг-фу уникальной мистической силой. Прокачивайте и используйте скиллы персонажа, подбирайте оружие противника и применяйте против них самих, уворачивайтесь от ударов и не промахивайтесь в ответ - вот и все составляющие успеха этой захватывающей игры.

Ключевые особенности Fatal Fight:

  • Пять боевых локаций.
  • Десять уникальных способностей.
  • Более 50 игровых уровней.
  • Разнообразные противники, обладающими уникальными особенностями и требующими определенной тактики боя.
Что нового в Fatal Fight 2.0.226 для Android?
  • Временно вернули более стабильную версию.
Скриншоты Fatal Fight:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 748
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
 Программа Fatal Fight отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Fatal Fight

Admin

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