Fatal Fight - увлекательный файтинг для устройств на базе Android. На деревню главного героя, мастера боевых искусств из клана Белого Лотоса по имени Кай, в момент его отсутствия, нападает отряд ниндзя из клана Тени и уничтожает всех родных и друзей, а само поселение превращает в груду пепла.

Теперь героем движет неутолимая жажда мести, и чтобы совершить возмездие он обращается к древним богам, которые наполняют его кунг-фу уникальной мистической силой. Прокачивайте и используйте скиллы персонажа, подбирайте оружие противника и применяйте против них самих, уворачивайтесь от ударов и не промахивайтесь в ответ - вот и все составляющие успеха этой захватывающей игры.

Ключевые особенности Fatal Fight: