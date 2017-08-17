FotoRus для Android

FotoRus 7.0.1 для Android

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Описание FotoRus 7.0.1 для AndroidОписание   Скачать FotoRus 7.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (46,46 Мб) Скриншоты FotoRus 7.0.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика FotoRus 7.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о FotoRus 7.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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FotoRus - мощный фоторедактор для мобильных устройств, который обладает массой всевозможных инструментов для обработки и редактирования картинок, создания коллажей и уникальных открыток. Как говорят сами разработчики, FotoRus построен по принципу All-in-one (Все включено), предлагая пользователю в одной графической оболочке сделать все необходимые преобразования.

Здесь Вам доступны инструменты управления яркостью, контрастом, цветностью, готовые наборы фильтров и эффектов, всевозможные рамки и фоновые картинки, есть возможность изменять размер изображения и обрезать ненужные фрагменты, прописывать произвольный текст в разных шрифтах, прикреплять наклейки и стикеры, наносить спреем некоторые украшательства и многое другое.

Что касается фотоколлажей, то тут для Вас приготовили такое разнообразие готовых шаблонов размещения фотографий, что просто глаза разбегаются. При этом в коллаже доступны все выше перечисленные инструменты редактирования. Очень интересна опция создания открыток: просто укажите нужные фотографии, а потом выберите одну из доступных рамок - открытка готова.

Своим проектом можно поделиться в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter), а можно отправить друзьям по SMS/MMS, электронной почте, Bluetooth.

В целом, можно с уверенностью утверждать, что FotoRus - одно из лучших мобильных приложений для редактирования фотографий, имеющие стильный дизайн, удобное управление и качественно продуманный интерфейс.

Скриншоты FotoRus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 371
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе FotoRus

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