FotoRus - мощный фоторедактор для мобильных устройств, который обладает массой всевозможных инструментов для обработки и редактирования картинок, создания коллажей и уникальных открыток. Как говорят сами разработчики, FotoRus построен по принципу All-in-one (Все включено), предлагая пользователю в одной графической оболочке сделать все необходимые преобразования.

Здесь Вам доступны инструменты управления яркостью, контрастом, цветностью, готовые наборы фильтров и эффектов, всевозможные рамки и фоновые картинки, есть возможность изменять размер изображения и обрезать ненужные фрагменты, прописывать произвольный текст в разных шрифтах, прикреплять наклейки и стикеры, наносить спреем некоторые украшательства и многое другое.

Что касается фотоколлажей, то тут для Вас приготовили такое разнообразие готовых шаблонов размещения фотографий, что просто глаза разбегаются. При этом в коллаже доступны все выше перечисленные инструменты редактирования. Очень интересна опция создания открыток: просто укажите нужные фотографии, а потом выберите одну из доступных рамок - открытка готова.

Своим проектом можно поделиться в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter), а можно отправить друзьям по SMS/MMS, электронной почте, Bluetooth.

В целом, можно с уверенностью утверждать, что FotoRus - одно из лучших мобильных приложений для редактирования фотографий, имеющие стильный дизайн, удобное управление и качественно продуманный интерфейс.