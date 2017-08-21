FileRescue for NTFS - простой в пользовании, но достаточно мощный инструмент для восстановления информации любого типа с жестких дисков и съемных носителей для файловых систем FAT12, FAT16, FAT32, NTFS и NTFS 5. Программа умеет восстанавливать не только файлы удалённые через Корзину, но также и те, которые исчезли в результате системных сбоев или вирусных атак.
Это приложение очень просто в использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс в стиле Проводника Windows, пошаговый мастер управления с подсказками и умеренно потребляет системные ресурсы компьютера.
Основные возможности программы FileRescue for NTFS:
Восстановление данных удаленных из Корзины,
Восстановление файлов после случайного форматирования и даже после переустановки Windows,
Восстановление данных, потерянных из-за вируса или троянской атаки, неисправности программного обеспечения,
Восстановление данных после отказа жесткого диска,
Восстановление файлов после ошибочного перераспределения разделов диска,
Восстановление файлов с жестких дисков без разделов,
Поиск и восстановление файлов известных типов: документы, изображения и фотографии, видео, музыка и электронная почта,
Восстановление с жестких дисков, карт флеш памяти, USB, ZIP, флоппи-дисков или других носителей,
Поддерживается работа с сохраненными образами дисков для отложенного анализа и восстановления данных.