FileRescue for NTFS для Windows

FileRescue for NTFS 4.16

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Описание FileRescue for NTFS 4.16Описание   Скачать FileRescue for NTFS 4.16СКАЧАТЬ (3,21 Мб) Скриншоты FileRescue for NTFS 4.16Скриншоты (5)   Статистика FileRescue for NTFS 4.16Статистика   Отзывы о FileRescue for NTFS 4.16Отзывы (0)  
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FileRescue for NTFS - простой в пользовании, но достаточно мощный инструмент для восстановления информации любого типа с жестких дисков и съемных носителей для файловых систем FAT12, FAT16, FAT32, NTFS и NTFS 5. Программа умеет восстанавливать не только файлы удалённые через Корзину, но также и те, которые исчезли в результате системных сбоев или вирусных атак.

Это приложение очень просто в использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс в стиле Проводника Windows, пошаговый мастер управления с подсказками и умеренно потребляет системные ресурсы компьютера.

Основные возможности программы FileRescue for NTFS:

  • Восстановление данных удаленных из Корзины,
  • Восстановление файлов после случайного форматирования и даже после переустановки Windows,
  • Восстановление данных, потерянных из-за вируса или троянской атаки, неисправности программного обеспечения,
  • Восстановление данных после отказа жесткого диска,
  • Восстановление файлов после ошибочного перераспределения разделов диска,
  • Восстановление файлов с жестких дисков без разделов,
  • Поиск и восстановление файлов известных типов: документы, изображения и фотографии, видео, музыка и электронная почта,
  • Восстановление с жестких дисков, карт флеш памяти, USB, ZIP, флоппи-дисков или других носителей,
  • Поддерживается работа с сохраненными образами дисков для отложенного анализа и восстановления данных.
Скриншоты FileRescue for NTFS:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программывосстановление файлов размером до 64 KB
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 068
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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