FileRescue for NTFS - простой в пользовании, но достаточно мощный инструмент для восстановления информации любого типа с жестких дисков и съемных носителей для файловых систем FAT12, FAT16, FAT32, NTFS и NTFS 5. Программа умеет восстанавливать не только файлы удалённые через Корзину, но также и те, которые исчезли в результате системных сбоев или вирусных атак.

Это приложение очень просто в использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс в стиле Проводника Windows, пошаговый мастер управления с подсказками и умеренно потребляет системные ресурсы компьютера.

Основные возможности программы FileRescue for NTFS: