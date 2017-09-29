ClipboardFusion - утилита для настройки и удобной работы с буфером обмена. Теперь все скопированные когда-либо фрагменты текста, фразы, отдельные слова, URL-ссылки и др. будут храниться в памяти программы, позволяя Вам использовать их при необходимости в любое время.

Кроме простой вставки текста, программа может сразу же форматировать данные, находящиеся в буфере, что особенно актуально при копировании текста из интернета: сбрасываются настройки шрифта, цвета, ссылок, тегов и т.д. Также имеется функцию замены слов и символов в тексте на другие значения, что облегчает редактирование больших объемов информации. Из других опций стоит выделить возможность подключения макросов и поддержку настройки горячих клавиш.

ClipboardFusion после установки в систему располагается в трее, ничем себя не проявляя и не отвлекая от обычных дел за ПК. Однако, когда возникает необходимость, Вы просто вызываете главное окно программы и извлекаете нужные данные. При этом утилита практически не потребляет системных ресурсов и никак не сказывается на быстродействии компьютера.

Основные возможности приложения: