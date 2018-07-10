Everything 1.4.1.877
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
AVSearch 3.13
AVSearch - программа предназначена для поиска файлов на дисках по фрагментам текста в любой кодировке: Windows, OEM 866 (DOS), KOI-8R, ISO 8859-5, UNICODE. Имеется
Архивариус 3000 4.78
Архивариус 3000 - Это программа для поиска документов и почтовых сообщений на компьютере, в локальной сети и съёмных дисках (CD, DVD и др.)
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
AllDup 4.1.5
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
Duplicate Cleaner 4.1.0 Free
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые