MassCert для Windows

MassCert 1.5.0.7

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Описание MassCert 1.5.0.7Описание   Скачать MassCert 1.5.0.7СКАЧАТЬ (646 Кб) Скриншоты MassCert 1.5.0.7Скриншоты (3)   Статистика MassCert 1.5.0.7Статистика   Отзывы о MassCert 1.5.0.7Отзывы (0)  
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MassCert - небольшая утилита для прикрепления цифровых подписей к Вашим программам и приложениям. Эта утилита работает на основе инструмента Microsoft SignTool (обязательно требуется Windows SDK).

Из дополнительных возможностей стоит выделить поддержку временных меток, совместимых с RFC 3161, поддержку файла персональной информации PKCS#12 (сертификат X.509 + ключ), автоматическую проверку правильности заполнения данных и др.

Скриншоты MassCert:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 670
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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