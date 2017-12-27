Переименование файлов на Транслит 3.1
Переименование файлов на Транслит - крохотная программа для перевода имен файлов с русского языка в файлы с транслитовскими именами (Translit), которые допустимы для
CHM Editor 3.1.0
CHM Editor - удобная программа для работы с CHM файлами, которые используются при создании файлов помощи к программам и электронных книг. С помощью программы можно
Log Viewer Plus 2.0.6
Log Viewer Plus - удобный во всех отношениях просмотрищик лог-журналов с набором полезных инструментов для поиска и фильтрации информации в логе
NPE File Analyzer 1.1.2.1
NPE File Analyzer - программа для анализа 32-битых и 64-битных portable-программ, позволяющая просматривать и редактировать исполняемые файлы .exe и извлекать из них
UPX 3.94
UPX - бесплатный, портируемый упаковщик исполняемых файлов. Поддерживает множество форматов, включая COM, EXE, SYS. После упаковки UPX-ом Ваши файлы занимают минимум
PEiD Tab 1.4.7.992
Небольшая и простая в эксплуатации программа для Windows, которая позволяет расширить функционал Проводника, добавляя в него возможность исследования PE файлов,