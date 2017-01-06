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FotoRus для iOS

FotoRus 6.9.8 для iPhone, iPad

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Описание FotoRus 6.9.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать FotoRus 6.9.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (116 Мб) Скриншоты FotoRus 6.9.8 для iPhone, iPadСкриншоты (14)   Статистика FotoRus 6.9.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о FotoRus 6.9.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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FotoRus - мощный фоторедактор для мобильных устройств, который обладает массой всевозможных инструментов для обработки и редактирования картинок, создания коллажей и уникальных открыток. Как говорят сами разработчики, FotoRus построен по принципу All-in-one (Все включено), предлагая пользователю в одной графической оболочке сделать все необходимые преобразования.

Здесь Вам доступны инструменты управления яркостью, контрастом, цветностью, готовые наборы фильтров и эффектов, всевозможные рамки и фоновые картинки, есть возможность изменять размер изображения и обрезать ненужные фрагменты, прописывать произвольный текст в разных шрифтах, прикреплять наклейки и стикеры, наносить спреем некоторые украшательства и многое другое.

Что касается фотоколлажей, то тут для Вас приготовили такое разнообразие готовых шаблонов размещения фотографий, что просто глаза разбегаются. При этом в коллаже доступны все выше перечисленные инструменты редактирования. Очень интересна опция создания открыток: просто укажите нужные фотографии, а потом выберите одну из доступных рамок - открытка готова.

Своим проектом можно поделиться в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter), а можно отправить друзьям по SMS/MMS, электронной почте, Bluetooth.

В целом, можно с уверенностью утверждать, что FotoRus - одно из лучших мобильных приложений для редактирования фотографий, имеющие стильный дизайн, удобное управление и качественно продуманный интерфейс.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты FotoRus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 390
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе FotoRus

Admin

Отзывов о программе FotoRus 6.9.8 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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