OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua. С помощью приложения можно быстро найти интересующий вас товар, воспользовавшись фильтрами по цене и основным параметрам, звонить или писать SMS продавцу прямо со страницы объявления, просматривать фотографии товара, добавлять понравившиеся результаты поиска в Избранное.

Также благодаря OLX.ua можно оперативно публиковать объявления прямо со смартфона, прикреплять фотографии сделанные камерой вашего устройства, получать уведомления о новых ответах и отвечать на сообщения покупателей.