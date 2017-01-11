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OLX.ua для Android

OLX.ua 4.0.8 для Android

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Описание OLX.ua 4.0.8 для AndroidОписание   Скачать OLX.ua 4.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (12,18 Мб) Скриншоты OLX.ua 4.0.8 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика OLX.ua 4.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о OLX.ua 4.0.8 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua. С помощью приложения можно быстро найти интересующий вас товар, воспользовавшись фильтрами по цене и основным параметрам, звонить или писать SMS продавцу прямо со страницы объявления, просматривать фотографии товара, добавлять понравившиеся результаты поиска в Избранное.

Также благодаря OLX.ua можно оперативно публиковать объявления прямо со смартфона, прикреплять фотографии сделанные камерой вашего устройства, получать уведомления о новых ответах и отвечать на сообщения покупателей.

Что нового в OLX.ua 4.0.8 для Android?
  • Добавлена возможность настраивать способ получения уведомлений (sms, email).
  • Общий центр управления всеми уведомлениями.
Скриншоты OLX.ua:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)25 / 23 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе OLX.ua

Василий про OLX.ua 3.7.0 для Android [15-01-2016]

программа отлична удобно работать.Жаль что только для андроида
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