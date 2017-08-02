Авиабилеты (Aviascanner) - бесплатное и удобное в использовании приложение для Android, с помощью которого можно легко осуществлять поиск авиабилетов по более чем 800 авиакомпаниям (в том числе Аэрофлот, S7, Трансаэро, AirBerlin, Wizz Air, Lufthansa, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Air France и др.), системам бронирования и агентствам.

Предварительно нужно указать откуда и куда планируется перелет, необходимость обратного билета, а также при желании задать составной маршрут с несколькими пересадками. После этого потребуется указать дату вылета, количество пассажиров и каким классом хотелось бы лететь (эконом или бизнес). В результате отображается список рейсов, которые можно сортировать по дате и стоимости, применять к ним различные фильтры и пр.

После нажатия кнопки "купить" происходит перенаправление на сайт агентства или авиакомпании где были найдены билеты. В настройках присутствует возможность выбора валюты.