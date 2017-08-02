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Авиабилеты (Aviascanner) для Android

Авиабилеты (Aviascanner) 3.4.6 для Android

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Описание Авиабилеты (Aviascanner) 3.4.6 для AndroidОписание   Скачать Авиабилеты (Aviascanner) 3.4.6 для AndroidСКАЧАТЬ (3,13 Мб) Скриншоты Авиабилеты (Aviascanner) 3.4.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Авиабилеты (Aviascanner) 3.4.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Авиабилеты (Aviascanner) 3.4.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Авиабилеты (Aviascanner) - бесплатное и удобное в использовании приложение для Android, с помощью которого можно легко осуществлять поиск авиабилетов по более чем 800 авиакомпаниям (в том числе Аэрофлот, S7, Трансаэро, AirBerlin, Wizz Air, Lufthansa, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Air France и др.), системам бронирования и агентствам.

Предварительно нужно указать откуда и куда планируется перелет, необходимость обратного билета, а также при желании задать составной маршрут с несколькими пересадками. После этого потребуется указать дату вылета, количество пассажиров и каким классом хотелось бы лететь (эконом или бизнес). В результате отображается список рейсов, которые можно сортировать по дате и стоимости, применять к ним различные фильтры и пр.

После нажатия кнопки "купить" происходит перенаправление на сайт агентства или авиакомпании где были найдены билеты. В настройках присутствует возможность выбора валюты.

Что нового в Авиабилеты (Aviascanner) 3.4.6 для Android?

  • Повышена стабильность работы.
Скриншоты Авиабилеты (Aviascanner):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 308
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск
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Отзывы о программе Авиабилеты (Aviascanner)

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