Поиск и бронирование отелей - бесплатное и удобное в использовании приложение для Android, с помощью которого можно легко осуществлять поиск лучших цен на отели, гестхаусы, апартаменты и хостелы по всем системам бронирования, включая такие популярные как Booking.com, Agoda.com, Expedia, Oktogo.ru, Ostrovok.ru, Hotels.com, OZON.travel и др. (на данный момент в базе находится более 250000 отелей в 205 странах).

Предварительно нужно указать интересующее Вас направление, название отеля, предположительное количество ночей и количество гостей, после чего отображается список найденных отелей, которые можно сортировать по цене, рейтингу и звездам, а также применять к ним различные фильтры, например по предполагаемой цене, условиям бронирования, наличию удобств, расстоянию до центра и пр.

После выбора понравившегося отеля происходит перенаправление на сайт агентства, где можно забронировать номер. В настройках присутствует возможность выбора валюты.