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Поиск и бронирование отелей для Android

Поиск и бронирование отелей 1.3.0 для Android

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Описание Поиск и бронирование отелей 1.3.0 для AndroidОписание   Скачать Поиск и бронирование отелей 1.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,64 Мб) Скриншоты Поиск и бронирование отелей 1.3.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Поиск и бронирование отелей 1.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Поиск и бронирование отелей 1.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Поиск и бронирование отелей - бесплатное и удобное в использовании приложение для Android, с помощью которого можно легко осуществлять поиск лучших цен на отели, гестхаусы, апартаменты и хостелы по всем системам бронирования, включая такие популярные как Booking.com, Agoda.com, Expedia, Oktogo.ru, Ostrovok.ru, Hotels.com, OZON.travel и др. (на данный момент в базе находится более 250000 отелей в 205 странах).

Предварительно нужно указать интересующее Вас направление, название отеля, предположительное количество ночей и количество гостей, после чего отображается список найденных отелей, которые можно сортировать по цене, рейтингу и звездам, а также применять к ним различные фильтры, например по предполагаемой цене, условиям бронирования, наличию удобств, расстоянию до центра и пр.

После выбора понравившегося отеля происходит перенаправление на сайт агентства, где можно забронировать номер. В настройках присутствует возможность выбора валюты.

Что нового в Поиск и бронирование отелей 1.3.0 для Android?
  • добавлена история поисков.
  • улучшен поиск по названию отеля;.
  • исправлены найденные ошибки.
  • улучшен функционал.
Скриншоты Поиск и бронирование отелей:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 125
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск
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Отзывы о программе Поиск и бронирование отелей

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