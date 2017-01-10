Авиабилеты & отели AnyTravel - бесплатное и удобное в использовании приложение для Android, с помощью которого можно легко осуществлять поиск наиболее выгодных цен на отели и авиабилеты, что будет очень полезно для заядлых путешественников.

Предварительно нужно указать откуда и куда планируется перелет, название отеля, дату заезда и выезда, количество гостей, после чего отображается список найденных отелей и рейсов, которые можно сортировать по цене, рейтингу и звездам, а также применять к ним разнообразные фильтры.

После выбора понравившегося отеля происходит перенаправление на сайт агентства, где можно забронировать номер, а в случае с авиабилетами - на сайт агентства или авиакомпании. В настройках присутствует возможность выбора валюты.