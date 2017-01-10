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Авиабилеты & отели AnyTravel для Android

Авиабилеты & отели AnyTravel 1.2.1 для Android

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Описание Авиабилеты & отели AnyTravel 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать Авиабилеты & отели AnyTravel 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (4,21 Мб) Скриншоты Авиабилеты & отели AnyTravel 1.2.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Авиабилеты & отели AnyTravel 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Авиабилеты & отели AnyTravel 1.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Авиабилеты & отели AnyTravel - бесплатное и удобное в использовании приложение для Android, с помощью которого можно легко осуществлять поиск наиболее выгодных цен на отели и авиабилеты, что будет очень полезно для заядлых путешественников.

Предварительно нужно указать откуда и куда планируется перелет, название отеля, дату заезда и выезда, количество гостей, после чего отображается список найденных отелей и рейсов, которые можно сортировать по цене, рейтингу и звездам, а также применять к ним разнообразные фильтры.

После выбора понравившегося отеля происходит перенаправление на сайт агентства, где можно забронировать номер, а в случае с авиабилетами - на сайт агентства или авиакомпании. В настройках присутствует возможность выбора валюты.

Что нового в Авиабилеты & отели AnyTravel 1.2.1 для Android?
  • Новый удобный календарь выбора дат перелета и проживания.
  • Возможность одновременного поиска авиабилетов и отелей.
  • Добавлена история писков и возможность добавлять поиски в избранное.
  • Исправлены найденные ошибки.
  • Повышена стабильность работы.
Скриншоты Авиабилеты & отели AnyTravel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 145
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск

Отзывы о программе Авиабилеты & отели AnyTravel

Admin

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