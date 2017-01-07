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Assistant for War Thunder для Android

Assistant for War Thunder 1.6.6 для Android

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Описание Assistant for War Thunder 1.6.6 для AndroidОписание   Скачать Assistant for War Thunder 1.6.6 для AndroidСКАЧАТЬ (34,99 Мб) Скриншоты Assistant for War Thunder 1.6.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Assistant for War Thunder 1.6.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Assistant for War Thunder 1.6.6 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Assistant for War Thunder – информационный ресурс популярной онлайн-игры War Thunder для Android-устройств. Данное приложение позволит вам узнавать самые последние новости игры,приобретать трофеи и серебро, просматривать свой игровой профиль и достижения, статистические данные других игроков.

В новостном разделе можно ознакомиться с историей и характеристиками техники, узнать последнюю информацию о турнирах и победителях или посмотреть познавательное видео от игрового сообщества The ACES. В разделах «Радио Gaijin» и «Чат» вы сможете послушать музыку и пообщаться с другими любителями самолетов и танков.

Что нового в Assistant for War Thunder 1.6.6 для Android?
  • Приложение можно использовать для подтверждения двухфакторной авторизации. Бета.
  • исправлено падение приложения.
Скриншоты Assistant for War Thunder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 017
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Ньюс ридеры, новости

Отзывы о программе Assistant for War Thunder

Admin

Отзывов о программе Assistant for War Thunder 1.6.6 для Android пока нет, можете добавить...

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