F-Secure Key - менеджер паролей, который будет хранить все ваши пароли, имена пользователей и другие учетные данные в одном месте, чтобы вы могли получить к ним доступ с любого устройства через один главный мастер-пароль.

F-Secure Key делает доступ к онлайн-услугам легким и безопасным, автоматически заполняя поля для входа на сайты, и помогает генерировать новые безопасные и уникальные пароли. С F-Secure Key ваши учетные данные всегда доступны на всех ваших устройствах: смартфонах, планшетах, ПК и компьютерах Mac. Ваши личные данные надежно защищены AES-шифрованием на самом устройстве.

Возможности F-Secure KEY: