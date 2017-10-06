F-Secure KEY для Android

F-Secure KEY 4.6.5 для Android

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Описание F-Secure KEY 4.6.5 для AndroidОписание   Скачать F-Secure KEY 4.6.5 для AndroidСКАЧАТЬ (7,61 Мб) Скриншоты F-Secure KEY 4.6.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика F-Secure KEY 4.6.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о F-Secure KEY 4.6.5 для AndroidОтзывы (0)  
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F-Secure KEY - менеджер паролей для Android, с помощью которого вы сможете хранить свои пароли, PIN-коды, номер социального страхования и разнообразные учетные данные в одном надежном приложении. Для всех ваших устройств вам потребуется запомнить лишь один главный пароль.

F-Secure KEY - один пароль для управления всеми паролями. Доступ к вашим данным можно получить только с помощью главного пароля на одном из ваших устройств. Без этого доступ получить невозможно.

Функции программы:

  • Безопасно хранит все ваши пароли, учетные данные, электронные адреса, PIN-коды и другие регистрационные данные (password manager)
  • Генерирует надежные и уникальные пароли для разных служб и учетных записей (password generator)
  • Надежно шифрует все ваши данные (strong encryption)
  • Канал новостей держит вас в курсе серьезных хакерских атак (news feed)

Внимание! F-Secure KEY НЕ предусматривает возможность восстановления главного пароля.

Что нового в F-Secure KEY 4.6.5 для Android?
  • Добавлена поддержка Android O
  • Исправлены ошибки
Скриншоты F-Secure KEY:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 238
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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