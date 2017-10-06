F-Secure KEY - менеджер паролей для Android, с помощью которого вы сможете хранить свои пароли, PIN-коды, номер социального страхования и разнообразные учетные данные в одном надежном приложении. Для всех ваших устройств вам потребуется запомнить лишь один главный пароль.

F-Secure KEY - один пароль для управления всеми паролями. Доступ к вашим данным можно получить только с помощью главного пароля на одном из ваших устройств. Без этого доступ получить невозможно.

Функции программы:

Безопасно хранит все ваши пароли, учетные данные, электронные адреса, PIN-коды и другие регистрационные данные (password manager)

Генерирует надежные и уникальные пароли для разных служб и учетных записей (password generator)

Надежно шифрует все ваши данные (strong encryption)

Канал новостей держит вас в курсе серьезных хакерских атак (news feed)