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Inbox для Android

Inbox 1.37 (142224063) для Android

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Описание Inbox 1.37 (142224063) для AndroidОписание   Скачать Inbox 1.37 (142224063) для AndroidСКАЧАТЬ (16,77 Мб) Скриншоты Inbox 1.37 (142224063) для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Inbox 1.37 (142224063) для AndroidСтатистика   Отзывы о Inbox 1.37 (142224063) для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Inbox - удобный почтовый клиент от компании Google, который позиционируется разработчиком как «умная почта» и дающий возможность осуществлять максимально полный контроль над личной корреспонденцией.

Приложение предлагает пользователю улучшенную систему напоминаний, функцию обработки ссылок, поддержку Google Keep, автоматическую группировку писем по ярлыкам, возможность откладывать письма и напоминания на определенное время, поддержку жестов, встроенный поиск и многое другое. Кроме этого стоить отметить полную интеграцию с Gmail (благодаря чему письма будут доступны как в Inbox, так и в Gmail), а также высокий уровень надежности и защиты от спама.

В настройках приложения можно задавать параметры для отложенных писем, настраивать подпись, выбирать сигнал, устанавливать настройки и оповещения ярлыков и пр.

Скриншоты Inbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
 Программа Inbox отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Inbox

Admin

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