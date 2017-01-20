Inbox - удобный почтовый клиент от компании Google, который позиционируется разработчиком как «умная почта» и дающий возможность осуществлять максимально полный контроль над личной корреспонденцией.

Приложение предлагает пользователю улучшенную систему напоминаний, функцию обработки ссылок, поддержку Google Keep, автоматическую группировку писем по ярлыкам, возможность откладывать письма и напоминания на определенное время, поддержку жестов, встроенный поиск и многое другое. Кроме этого стоить отметить полную интеграцию с Gmail (благодаря чему письма будут доступны как в Inbox, так и в Gmail), а также высокий уровень надежности и защиты от спама.

В настройках приложения можно задавать параметры для отложенных писем, настраивать подпись, выбирать сигнал, устанавливать настройки и оповещения ярлыков и пр.