Dungeon Hunter 5 — продолжение одной из самых популярных серий игр для мобильных платформ. После того как в предыдущей части было наконец-то отражено нападение демонов на Валентию вам предстоит зачистить от нечисти все остальные земли и королевства. Вас ждут эпические битвы с самыми разными демонами и чудовищами.

Помните, что пока вы охотитесь за головами монстров, на ваше убежище могут напасть. Поэтому вам следует позаботиться о его защите, поселяя там разных существ, которые смогут противостоять атаке конкурентов. В свою очередь, вы можете нападать на убежища других игроков и грабить их.

Улучшайте свое оружие и доспехи. Для этого доступно более 150 видов холодного оружия и несколько десятков доспехов. Подбирая элементы доспехов и оружие из одной стихии (а всего доступно 5 стихий), вы сможете улучшать силу своего героя.