Dungeon Hunter 5 для Windows Phone

Dungeon Hunter 5 2.1.0.5

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Описание Dungeon Hunter 5 2.1.0.5Описание   Скачать Dungeon Hunter 5 2.1.0.5СКАЧАТЬ (2,63 Гб) Скриншоты Dungeon Hunter 5 2.1.0.5Скриншоты (6)   Статистика Dungeon Hunter 5 2.1.0.5Статистика   Отзывы о Dungeon Hunter 5 2.1.0.5Отзывы (0)  
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Dungeon Hunter 5 — продолжение одной из самых популярных серий игр для мобильных платформ. После того как в предыдущей части было наконец-то отражено нападение демонов на Валентию вам предстоит зачистить от нечисти все остальные земли и королевства. Вас ждут эпические битвы с самыми разными демонами и чудовищами.

Помните, что пока вы охотитесь за головами монстров, на ваше убежище могут напасть. Поэтому вам следует позаботиться о его защите, поселяя там разных существ, которые смогут противостоять атаке конкурентов. В свою очередь, вы можете нападать на убежища других игроков и грабить их.

Улучшайте свое оружие и доспехи. Для этого доступно более 150 видов холодного оружия и несколько десятков доспехов. Подбирая элементы доспехов и оружие из одной стихии (а всего доступно 5 стихий), вы сможете улучшать силу своего героя.

Скриншоты Dungeon Hunter 5:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский, Арабскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 479
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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