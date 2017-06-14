Pinterest Downloader - очень удобное приложение для загрузки на свой компьютер фотографий из популярного фотохостингового сервиса Pinterest. Доступно скачивание изображений не только со своей страницы, но также и с профиля любого другого пользователя - достаточно лишь указать его регистрационное имя в сети. При этом быть самому зарегистрированным в сервисе не обязательно.

После того, как Вы ввели имя, будут отображены все фотографии указанного аккаунта, каждую из которых можно открыть для полноэкранного просмотра. Так же Вам станет доступна и некоторая дополнительная информация о пользователе: количество объявлений на доске, лайков, подписчиков и др. Чтобы сохранить выбранную картинку, просто нажмите на кнопочку в виде дискеты. Кстати, если планируете загрузить все изображения пользователя, то для этого предусмотрена специальная опция.

В общем, все достаточно просто и легко: скачивайте самые интересные и популярные фотографии из Pinterest на свой компьютер, наслаждаясь ими в любое время.