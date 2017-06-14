Pinterest Downloader для Windows

Pinterest Downloader 2.28

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Описание Pinterest Downloader 2.28Описание   Скачать Pinterest Downloader 2.28СКАЧАТЬ (1,26 Мб) Скриншоты Pinterest Downloader 2.28Скриншоты (2)   Статистика Pinterest Downloader 2.28Статистика   Отзывы о Pinterest Downloader 2.28Отзывы (2)  
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Pinterest Downloader - очень удобное приложение для загрузки на свой компьютер фотографий из популярного фотохостингового сервиса Pinterest. Доступно скачивание изображений не только со своей страницы, но также и с профиля любого другого пользователя - достаточно лишь указать его регистрационное имя в сети. При этом быть самому зарегистрированным в сервисе не обязательно.

После того, как Вы ввели имя, будут отображены все фотографии указанного аккаунта, каждую из которых можно открыть для полноэкранного просмотра. Так же Вам станет доступна и некоторая дополнительная информация о пользователе: количество объявлений на доске, лайков, подписчиков и др. Чтобы сохранить выбранную картинку, просто нажмите на кнопочку в виде дискеты. Кстати, если планируете загрузить все изображения пользователя, то для этого предусмотрена специальная опция.

В общем, все достаточно просто и легко: скачивайте самые интересные и популярные фотографии из Pinterest на свой компьютер, наслаждаясь ими в любое время.

Скриншоты Pinterest Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Pinterest Downloader

Damon про Pinterest Downloader 2.27 [14-06-2017]

Программа давно не рабочеспособна. Ничего сохранить она не может. Досок не видит, зависает и вываливается на поиске пользователя. Потом тупо просит аж 40 долларов. Техподдержки при этом нет, какие то комментарии получить от разработчика нет возможности.
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morar про Pinterest Downloader 2.21 [04-03-2016]

после первого же открытия, программа сказала, что нужно заплатить за нее денег. и больше не открывалась ((((
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