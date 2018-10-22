Active Password Changer 9.0.1
Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует
WinLock 8.01
WinLock - программа для ограничения времени работы с Windows. Автоматически загружается при включении компьютера и проверяет время работы. После истечения
Интернет Цензор 2.2
Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое позволяет отфильтровывать Интернет ресурсы, содержание которых потенциально
NeoSpy PRO 5.6
NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования
Lock Screen 2.0.0.0
Lock Screen - простая программа для блокировки экрана компьютера
Keylogger Lite 4.10.44.0
Keylogger - клавиатурный шпион. Следит и записывает в журнал все действия пользователя на компьютере. В частности, запоминает все нажатия на клавиатуре