USB Manager - небольшая утилита для управления портами USB на Вашем ПК. С помощью этого инструмента можно включать и отключать порты для различных подключаемых устройств: накопители, принтеры, сканеры и т.д. Особенно это удобно при общем использовании компьютера на работе или дома - Вы можете отключить выбранный порт, установив пароль на включение, тогда посторонние пользователи не смогут выполнить несанкционированные действия.

Программа имеет простой и понятный интерфейс, ненавязчиво располагаясь в системном трее и ни чем не отвлекая Вас от повседневных дел. Меню утилиты вызывается правым кликом мышки по ее иконке.

Основные возможности: