USB Manager для Windows

USB Manager 2.05

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Описание USB Manager 2.05Описание   Скачать USB Manager 2.05СКАЧАТЬ (2,54 Мб) Скриншоты USB Manager 2.05Скриншоты (4)   Статистика USB Manager 2.05Статистика   Отзывы о USB Manager 2.05Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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USB Manager - небольшая утилита для управления портами USB на Вашем ПК. С помощью этого инструмента можно включать и отключать порты для различных подключаемых устройств: накопители, принтеры, сканеры и т.д. Особенно это удобно при общем использовании компьютера на работе или дома - Вы можете отключить выбранный порт, установив пароль на включение, тогда посторонние пользователи не смогут выполнить несанкционированные действия.

Программа имеет простой и понятный интерфейс, ненавязчиво располагаясь в системном трее и ни чем не отвлекая Вас от повседневных дел. Меню утилиты вызывается правым кликом мышки по ее иконке.

Основные возможности:

  • включение и отключение портов USB для любого типа устройства
  • простой и понятный интерфейс
  • утилита может работать в скрытом режиме
  • установка пароля для активизации порта USB
  • настройка горячих клавиш
  • автозапуск вместе с системой Windows
Что нового в USB Manager 2.05?
  • Исправлена совместимость с устройствами
Скриншоты USB Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)9 / 9 234
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе USB Manager

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