TrackID - хорошее приложение для распознавания неизвестной вам музыки. Бывают ситуации, когда вы слышите по радио, на улице или в транспорте интересную композицию, но не знаете ни название самого трека, ни исполнителя. В этом случае как раз и пригодится TrackID: нажмите кнопку с иконкой программы и в течение нескольких секунд распознается текущая композиция.

Кроме названия песни и исполнителя будет доступна некоторая дополнительная информация: название альбома и его обложка, год выпуска, записывающая студия. Можно даже почитать биографию исполнителя или группы, получить ссылку на клипы в YouTube и многое другое. Удобно, что все ранее распознанные мелодии сохраняются в истории поиска, так что вы быстро сможете вернуться к недавним запросам. Также в TrackID реализована система чартов - хит-парад наиболее популярных композиций в выбранной стране: узнавайте, что популярно в мире и расширяйте свои музыкальные познания.

Прямо в приложении можно приглашать друзей и делиться с ними любимыми композициями через Facebook или Snapchat. В общем, теперь с сервисом TrackID для вас станет меньше белых пятен в музыкальном мире.