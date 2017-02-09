TrackID для Android

TrackID 4.5.B.1.11 для Android

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Описание TrackID 4.5.B.1.11 для AndroidОписание   Скачать TrackID 4.5.B.1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (11,95 Мб) Скриншоты TrackID 4.5.B.1.11 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика TrackID 4.5.B.1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о TrackID 4.5.B.1.11 для AndroidОтзывы (0)  
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TrackID - хорошее приложение для распознавания неизвестной вам музыки. Бывают ситуации, когда вы слышите по радио, на улице или в транспорте интересную композицию, но не знаете ни название самого трека, ни исполнителя. В этом случае как раз и пригодится TrackID: нажмите кнопку с иконкой программы и в течение нескольких секунд распознается текущая композиция.

Кроме названия песни и исполнителя будет доступна некоторая дополнительная информация: название альбома и его обложка, год выпуска, записывающая студия. Можно даже почитать биографию исполнителя или группы, получить ссылку на клипы в YouTube и многое другое. Удобно, что все ранее распознанные мелодии сохраняются в истории поиска, так что вы быстро сможете вернуться к недавним запросам. Также в TrackID реализована система чартов - хит-парад наиболее популярных композиций в выбранной стране: узнавайте, что популярно в мире и расширяйте свои музыкальные познания.

Прямо в приложении можно приглашать друзей и делиться с ними любимыми композициями через Facebook или Snapchat. В общем, теперь с сервисом TrackID для вас станет меньше белых пятен в музыкальном мире.

Что нового в TrackID 4.5.B.1.11 для Android?
  • Некоторые исправления и улучшения.
Скриншоты TrackID:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 299
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка

Отзывы о программе TrackID

Admin

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