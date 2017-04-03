Gismeteo lite 1.1.3 для Android Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз на неделю. Можно быстро переключаться между локациями, смотреть подробный краткосрочный прогноз, узнавать о геомагнитных бурях, скорости ветра Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для Android Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру. Узнавайте прогноз и планируйте свое расписание в соответствии с погодой. В приложении присутствуют виджеты, возможность выбора единиц измерения, сравнение погоды Яндекс.Погода 5.3 для Android Яндекс.Погода – приложение использует технологию Meteum Яндекс, что позволяет рассчитать локальный прогноз погоды – с точностью до дома, района или города. Может предупреждать об изменениях погодных условий – резкое похолодание, потепление

Погода Землетрясения Барометр 6.0 для Android Погода Землетрясения Барометр - это уникальное сочетание инновационного дизайна и надёжного прогноза погоды от двух источников: Foreca и Intellicast. Неповторимой особенностью программы является дизайн и форма отображения почасового прогноза в виде часов AccuWeather 4.6.0 для Android AccuWeather – точный прогноз погоды предупредит вас про грядущие погодные ненастья. Приложение отображает поминутный прогноз осадков, но эта функция доступна не для всех стран. Анимированные изображения с радаров и спутников в наглядной форме The Weather Channel 5.6.6 для Android The Weather Channel - одно из лучших погодных приложений с радиолокационными картами, местными прогнозами погоды и новостями о погоде со всего мира