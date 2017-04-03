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Расписание Погоды (RP5) для Android

Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для Android

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Описание Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для AndroidОписание   Скачать Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (17,89 Мб) Скриншоты Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для AndroidОтзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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Расписание Погоды (RP5) – красочный и информативный прогноз погоды от известного сайта RP5. Вы можете узнать прогноз и наблюдения для каждого населенного пункта в мире, эти данные формируются на наземных метеостанциях. Особенности приложения:

  • дружественный и интуитивно понятный интерфейс;
  • удобный поиск нового населенного пункта;
  • сравнение погоды для пяти населенных пунктов;
  • возможность изменить единицы измерения параметров;
  • виджет с информацией о погоде и времени.

Для облегчения работы с приложением, разработчик предлагает краткую инструкцию:

  1. Для просмотра ПРОГНОЗОВ сдвиньте вверх страницу приложения или нажмите кнопку "Сегодня", "Завтра" или кнопку с названием дня недели.
  2. Для добавления НУЖНОГО населённого пункта используйте страницу поиска. Для этого нажмите на кнопку "Плюс", расположенную в правом верхнем углу экрана.
  3. Для сравнения погоды в РАЗНЫХ населённых пунктах сдвигайте страницы по горизонтали, влево-вправо.
  4. Для удаления НЕНУЖНОГО населённого пункта откройте меню "Настройки", нажав на иконку с тремя горизонтальными полосками, расположенную в левом верхнем углу экрана. А затем на пункт "Мои местоположения".
  5. Для установки ВИДЖЕТОВ используйте длительное нажатие пальцем на рабочем столе смартфона. После появления меню "Виджеты" найдите группу, имеющую то же название, что и само приложение: Расписание Погоды (RP5). Удерживая пальцем понравившийся вам виджет, скопируйте его на рабочий стол.
Что нового в Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для Android?
  • Добавлена возможность показывать значение текущей температуры воздуха в статус-баре и на панели уведомлений.
  • Значительно улучшена оперативность обновления данных.
  • Минимизирован интернет-трафик.
  • Улучшена работа со списком населённых пунктов.
  • Добавлены 6 новых виджетов с весенними фотографиями природы.
  • Предоставлена возможность изменения языка приложения.
Скриншоты Расписание Погоды (RP5):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 437
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода

Отзывы о программе Расписание Погоды (RP5)

Яна про Расписание Погоды (RP5) 0.2.3 для Android [05-11-2016]

Очень полезная программ! Советую, скачайте.
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Олег про Расписание Погоды (RP5) 0.1.3 для Android [29-03-2016]

Отлично работает на Android 5.0
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Alexey про Расписание Погоды (RP5) 0.1.12 для Android [10-06-2015]

Великолепно работает на android 4 и точный прогноз погоды.
Жалко что на андройд 2.3.6 такой нет.
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