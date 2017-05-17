Video Booth - программа, позволяющая записывать видеокартинку с Вашей web-камеры, а также делать скриншоты. Интересно, что в этом приложении есть ряд дополнительных эффектов, которые сделают записанную картинку веселой, забавной и необычной. Так, например, Вы можете оказаться за решеткой, добавить зернистость, поэкспериментировать с цветностью, применить визуальные искажения, оказаться героем газетной передовицы или сюжета новостей и т.д.

Что касается скриншотов, то в этой программе есть функция создания коллажа из четырех снимков. В целом же, все достаточно просто и легко - записывайте прикольные видеоролики, отправляйте их друзьям или размещайте на YouTube.