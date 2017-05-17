MyCam 1.1
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
VirtualDub 1.10.4
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
oCam Screen Recorder 395.0
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и
Fraps 3.5.99
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК
Adobe Premiere Pro 2017 / 2.0
Adobe Premiere Pro - полнофункциональный редактор видео, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для создания потрясающих роликов. Присутствует
IceCream Screen Recorder 4.82
Icecream Screen Recorder - бесплатная программа для создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера