Video Booth для Windows

Video Booth 2.8.0.8

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Описание Video Booth 2.8.0.8Описание   Скачать Video Booth 2.8.0.8СКАЧАТЬ (9,87 Мб) Скриншоты Video Booth 2.8.0.8Скриншоты (3)   Статистика Video Booth 2.8.0.8Статистика   Отзывы о Video Booth 2.8.0.8Отзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Video Booth - программа, позволяющая записывать видеокартинку с Вашей web-камеры, а также делать скриншоты. Интересно, что в этом приложении есть ряд дополнительных эффектов, которые сделают записанную картинку веселой, забавной и необычной. Так, например, Вы можете оказаться за решеткой, добавить зернистость, поэкспериментировать с цветностью, применить визуальные искажения, оказаться героем газетной передовицы или сюжета новостей и т.д.

Что касается скриншотов, то в этой программе есть функция создания коллажа из четырех снимков. В целом же, все достаточно просто и легко - записывайте прикольные видеоролики, отправляйте их друзьям или размещайте на YouTube.

Скриншоты Video Booth:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыневозможно сохранить файл на ПК
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 612
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Вебкамера
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Отзывы о программе Video Booth

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