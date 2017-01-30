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5 PortExpert - утилита для автоматического отслеживания приложений, подключенных к интернету, с отображением подробной информации о найденных процессах. Такой мониторинг позволяет быстрее выявить потенциальные угрозы и нежелательные элементы, которые могут влиять на Вашу систему. Основные особенности программы программы: Мониторинг приложений с помощью TCP/UDP.

Простой и понятный интерфейс.

Определение удаленных серверов (WHOIS).

Позволяет открывать папку, в которой содержится приложение.

Поиск для получения дополнительной информации.

Автоматическая идентификация связанных сервисов: FTP, HTTP, HTTPS и др.

Возможность отображать и скрывать системные процессы и др. Что нового в PortExpert 1.7.1.11?

Русская версия программы.