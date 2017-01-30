PortExpert - утилита для автоматического отслеживания приложений, подключенных к интернету, с отображением подробной информации о найденных процессах. Такой мониторинг позволяет быстрее выявить потенциальные угрозы и нежелательные элементы, которые могут влиять на Вашу систему.
Основные особенности программы программы:
Мониторинг приложений с помощью TCP/UDP.
Простой и понятный интерфейс.
Определение удаленных серверов (WHOIS).
Позволяет открывать папку, в которой содержится приложение.
Поиск для получения дополнительной информации.
Автоматическая идентификация связанных сервисов: FTP, HTTP, HTTPS и др.
Возможность отображать и скрывать системные процессы и др.