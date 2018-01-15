Яндекс.Радио для Android

Яндекс.Радио 1.59 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Яндекс.Радио 1.59 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Радио 1.59 для AndroidСКАЧАТЬ (6,08 Мб) Скриншоты Яндекс.Радио 1.59 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Яндекс.Радио 1.59 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Радио 1.59 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Яндекс.Радио - отличное приложение для всех меломанов, в котором вы найдете музыку на любой вкус и для любой ситуации в зависимости от ваших предпочтений.

Здесь есть несколько критериев поиска композиций. Во-первых, это классический жанровый каталог: поп, инди, рок, метал, альтернатива, хип-хоп, джаз, блюз, панк, классическая музыка, эстрада, шансон и др. Во-вторых, у вас есть возможность подбирать музыку под определенное настроение: агрессивное, весеннее, грустное, зимнее, крутое, мистическое, мрачное, спокойное, энергичное и т.д. В-третьих, ищите музыкальное сопровождение под определенное занятие: бег, вечеринка, заснуть, проснуться, путешествие, свидание, тренировка, фон и др.

Но и это еще не все: выбирайте радиостанцию, играющую музыку определенного десятилетия - начиная с 1950-х и до 2000-x. Интересно, что сервис  постоянно развивается, подстраиваясь под музыкальные предпочтения пользователя и постепенно запуская в эфир только ту музыку, которая отвечает его вкусам: чем дольше вы слушаете Яндекс.Радио, тем больше оно узнаёт о том, что вам нравится. Чтобы ускорить обучение, отдельным композициям можно ставить оценки - Нравится / Не нравится.

В настоящее время в каталоге находится более 20 млн. треков, так что вы обязательно найдете ту музыку, которая придется вам по душе.

Что нового в Яндекс.Радио 1.59 для Android?
  • Исправлены мелкие ошибки, теперь Радио работает стабильнее.
Скриншоты Яндекс.Радио:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 181
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
ТОП-сегодня раздела "Радио"
 

Глаз.ТВ 1.5 для Android

Глаз.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны новостные, спортивные, развлекательные, детские и другие каналы России и Украины.

PCRADIO 2.4.6.2 для Android

PCRADIO – онлайн-радиостанции в вашем устройстве всегда с вами, несмотря на качество интернета. Слушайте станции различных жанров дома, на работе, в метро и в любом

Online Radio 101.ru 2.13 для Android

Online Radio 101.ru - это более 170 станций любимой музыки в вашем Android устройстве. Все станции отсортированы по музыкальным стилям и направлениям

Radiocent 2.19 для Android

Radiocent - удобное приложение для Android, благодаря которому пользователь получает доступ к более чем 50000 онлайн и оффлайн радиостанций по всему миру.

ProgTV 2.36.6.0 для Android

ProgTV – универсальное приложение для просмотра онлайн-каналов и прослушивание радио. Присутствует поддержка IPTV, Torrent TV, XMLTV, JTV и других форматов. В

Scanner Radio 6.7 для Android

Scanner Radio – слушайте переговоры по рации более чем 6300 полицейских, пожарных и других отделений по всему миру. Можно выбрать ближайшее отделение по жанру

скачать Adguard

Отзывы о программе Яндекс.Радио

Nemo про Яндекс.Радио 1.22 для Android [12-01-2018]

В программе можно перелистывать трек на следующий, через неделю использования вылезло окно с надписью "пролистывание треков закончилось, если хотите пролистывать дальше оформите подписку на яндекс-музыку".
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 