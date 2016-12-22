Яндекс.Радио - отличное приложение для всех меломанов, в котором Вы найдете музыку на любой вкус и для любой ситуации в зависимости от Ваших предпочтений.

Здесь есть несколько критериев поиска композиций. Во-первых, это классический жанровый каталог: поп, инди, рок, метал, альтернатива, хип-хоп, джаз, блюз, панк, классическая музыка, эстрада, шансон и др. Во-вторых, у Вас есть возможность подбирать музыку под определенное настроение: агрессивное, весеннее, грустное, зимнее, крутое, мистическое, мрачное, спокойное, энергичное и т.д. В-третьих, ищите музыкальное сопровождение под определенное занятие: бег, вечеринка, заснуть, проснуться, путешествие, свидание, тренировка, фон и др.

Но и это еще не все: выбирайте радиостанцию, играющую музыку определенного десятилетия - начиная с 1950-х и до 2000-x. Интересно, что сервис Яндекс.Радио постоянно развивается, подстраиваясь под музыкальные предпочтения пользователя и постепенно запуская в эфир только ту музыку, которая отвечает его вкусам: чем дольше Вы слушаете Яндекс.Радио, тем больше оно узнаёт о том, что Вам нравится. Чтобы ускорить обучение, отдельным композициям можно ставить оценки - Нравится / Не нравится.

В настоящее время в каталоге Яндекс.Радио находится более 20 млн. треков, так что Вы обязательно найдете ту музыку, которая придется Вам по душе.