Программы для iOS » Интернет, коммуникации » Радио » Яндекс.Радио 1.41 для iPhone
Скачать Яндекс.Браузер
Яндекс.Радио для iOS

Яндекс.Радио 1.41 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Яндекс.Радио 1.41 для iPhoneОписание   Скачать Яндекс.Радио 1.41 для iPhoneСКАЧАТЬ (57.8 Мб) Скриншоты Яндекс.Радио 1.41 для iPhoneСкриншоты (3)   Статистика Яндекс.Радио 1.41 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Яндекс.Радио 1.41 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Яндекс.Радио - отличное приложение для всех меломанов, в котором Вы найдете музыку на любой вкус и для любой ситуации в зависимости от Ваших предпочтений.

Здесь есть несколько критериев поиска композиций. Во-первых, это классический жанровый каталог: поп, инди, рок, метал, альтернатива, хип-хоп, джаз, блюз, панк, классическая музыка, эстрада, шансон и др. Во-вторых, у Вас есть возможность подбирать музыку под определенное настроение: агрессивное, весеннее, грустное, зимнее, крутое, мистическое, мрачное, спокойное, энергичное и т.д. В-третьих, ищите музыкальное сопровождение под определенное занятие: бег, вечеринка, заснуть, проснуться, путешествие, свидание, тренировка, фон и др.

Но и это еще не все: выбирайте радиостанцию, играющую музыку определенного десятилетия - начиная с 1950-х и до 2000-x. Интересно, что сервис Яндекс.Радио постоянно развивается, подстраиваясь под музыкальные предпочтения пользователя и постепенно запуская в эфир только ту музыку, которая отвечает его вкусам: чем дольше Вы слушаете Яндекс.Радио, тем больше оно узнаёт о том, что Вам нравится. Чтобы ускорить обучение, отдельным композициям можно ставить оценки - Нравится / Не нравится.

В настоящее время в каталоге Яндекс.Радио находится более 20 млн. треков, так что Вы обязательно найдете ту музыку, которая придется Вам по душе.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Радио:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 204
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио

Отзывы о программе Яндекс.Радио

Admin

Отзывов о программе Яндекс.Радио 1.41 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Temple Run 2

Skype

Ivideon

AccuWeather.com

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 