Камера красоты - простенький редактор фотографий, который поможет улучшить ваши фотоснимки в несколько простых кликов. Тут можно загрузить уже имеющиеся на устройстве изображения или прямо из приложения сделать новое фото и приступать к обработке.

Из доступного функционала присутствуют:

обрезка фотографии - соотношение сторон 1:1, 4:3, 3:4 или произвольно,

регулировка яркости, контраста, тона, насыщенности

волшебная палочка - готовые пресеты настроек и эффектов для моментального изменения снимка: молоко, монохром, неон, пузырь, теплый, прохладный, нимб и др.

Удобно, что после всех изменений можно быстро оценить степень редактирования, нажав на специальную кнопочку в правом верхнем углу экрана - произойдет переключение на оригинальный снимок.

Приложение Камера красоты особенно пригодится для оптимизации портретных фотографий, позволив применить различные варианты макияжа, которые моментально превратят не совсем удачные кадры в идеальные картинки.