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Камера красоты для Android

Камера красоты 2.27 для Android

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Описание Камера красоты 2.27 для AndroidОписание   Скачать Камера красоты 2.27 для AndroidСКАЧАТЬ (11,93 Мб) Скриншоты Камера красоты 2.27 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Камера красоты 2.27 для AndroidСтатистика   Отзывы о Камера красоты 2.27 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Камера красоты - простенький редактор фотографий, который поможет улучшить ваши фотоснимки в несколько простых кликов. Тут можно загрузить уже имеющиеся на устройстве изображения или прямо из приложения сделать новое фото и приступать к обработке.

Из доступного функционала присутствуют:

  • обрезка фотографии - соотношение сторон 1:1, 4:3, 3:4 или произвольно,
  • регулировка яркости, контраста, тона, насыщенности
  • волшебная палочка - готовые пресеты настроек и эффектов для моментального изменения снимка: молоко, монохром, неон, пузырь, теплый, прохладный, нимб и др.

Удобно, что после всех изменений можно быстро оценить степень редактирования, нажав на специальную кнопочку в правом верхнем углу экрана - произойдет переключение на оригинальный снимок.

Приложение Камера красоты особенно пригодится для оптимизации портретных фотографий, позволив применить различные варианты макияжа, которые моментально превратят не совсем удачные кадры в идеальные картинки.

Что нового в Камера красоты 2.27 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Камера красоты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 642
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Камера красоты

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