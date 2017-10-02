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Chrome Hybrid для Windows

Chrome Hybrid 51.0.2704

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Описание Chrome Hybrid 51.0.2704Описание   Скачать Chrome Hybrid 51.0.2704СКАЧАТЬ (71,92 Мб) Скриншоты Chrome Hybrid 51.0.2704Скриншоты (7)   Статистика Chrome Hybrid 51.0.2704Статистика   Отзывы о Chrome Hybrid 51.0.2704Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Chrome Hybrid - портативная сборка на основе браузера Chrome. Не содержит рекламные модули и собрана без интеграции сторонних компонентов и утилит. Это чистая мультипрофильная сборка для обычного пользователя, а все остальное оставлено на усмотрение пользователя.

Приложение легко настраивается, работает параллельно с другими версиями, не меняет настройки других браузеров и может запускаться в нескольких различных режимах, каждый из которых имеет свое предназначение, в том числе и обходить заблокированные сайты. Все режимы работают полностью независимо друг от друга и у каждого своя папка хранения данных:

  • Режим Classic предоставляет пользователю возможность поработать с обычной версией браузера.
  • Режим Home избавит от всплывающих баннеров и тизеров, которые мешают быстро загружать страницу. Содержит актуальный Adblock Plus.
  • Режим Hybrid оптимизирован для улетного серфинга в интернете. Убраны все закладки. Включена возможность сохранения страниц в формате MHTML.
  • Режим Safe скрывает реальный ip адрес пользователя. Все следы работы в браузере удаляются после его закрытия.

Особенности Chrome Hybrid:

  • Возможность обходить заблокированные сайты.
  • Несколько режимов работы, которые работают независимо друг от друга.
  • Высокая скорость загрузки страниц позволяет значительно увеличить скорость работы в интернете.
  • Высокая стабильность и безопасность.
  • Поддерживает все возможности оригинального браузера.
  • Может работать практически с любого носителя.
  • Не оставляет следов в системе.
  • Низкие системные требования.
  • Понятный и простой интерфейс.

Внимание! Пароль архива 123.

Скриншоты Chrome Hybrid:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 320
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Chrome Hybrid

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